Inter sucumbió ante el Bodø/Glimt, un auténtico “matagigantes” y... los 3 grados bajo cero

Inter de Milán se convirtió en la más reciente víctima de Bodø/Glimt en la Champions League, al sucumbir este miércoles por 3 a 1 como visitante en el partido de ida del repechaje.

El modesto club noruego es la revelación del torneo tras vencer a Manchester City en su helada casa y al Atlético de Madrid como visitante para meterse en la pelea por los octavos de final de la Champions.

Bodø/Glimt está ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, más al norte que cualquier equipo en la historia de la competencia.

Una helada imagen en las afueras del estadio Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

El último finalista del torneo, perdió con el rival y con los 3 grados bajo cero. Tras el 1-0 marcado por Sondre Fet, los nerazzurri igualaron por medio de Pio Esposito, pero los goles en el segundo tiempo de Jens Petter Hauge y de Kasper Hogh obligan al Inter -tres veces campeón de Europa y actual líder de la Serie A- a una remontada el próximo martes en el San Siro.

Lautaro Martínez abandonó el campo de juego a 30 minutos del cierre, con un posible desgarro en el gemelo izquierdo; en las próximas horas se confirmará la gravedad de la lesión que lo obligó a salir. “Lo vamos a perder bastante tiempo”, se lamentó el DT Cristian Chivu.

Kasper Waarst Hogh se lleva la pelota ante la marca de Lautaro Martínez THOMAS ANDERSEN - NTB

Bodo es una ciudad noruega de 55.000 habitantes en el norte del norte europeo. Está a 16 horas de auto de Oslo, la capital del país. Durante tres semanas en el año no hay ni un rayo de luz solar y sobran tanto la nieve como el bacalao, que se pesca como en ningún otro lugar del mundo. En ese lugar inhóspito, el fútbol es el deporte más popular. Y el Bodø/Glimt, el equipo sensación del continente: ganó la liga noruega en cuatro de las últimas cinco ediciones -apenas perdió el certamen de 2022- y tiempo atrás hizo historia al acceder a las semifinales de la Europa League. Fue el primer conjunto escandinavo en conseguirlo. Y está a un paso de alcanzar los octavos de final de la Champions League.

En el coqueto Aspmyra Stadium de Bodo apenas entran 8000 personas. Una de sus tribunas se construyó en la década del 60 mientras que la cabecera detrás de uno de sus arcos tiene apenas un par de años. Detrás del último escalón de la grada asoman edificios de departamentos. El césped del Bodø es artificial y no se trata de un capricho: el pasto natural se hiela por las temperaturas polares y queda inutilizado.

Lautaro Martínez no tiene lesión grave. Se va a confirmar que tiene una lesión muscular en el gemelo. Lo va a sacar de las canchas algunas semanas pero no es más que un desgarro. pic.twitter.com/EbZqQeaS8u — Gastón Edul (@gastonedul) February 18, 2026

El auténtico “matagigantes” le ganó a Manchester City y a Atlético de Madrid, en un explosivo arranque en esta competencia. El 20 de enero pasado, en otra noche tan helada como histórica en el norte de Noruega, Bodø/Glimt escribió una de las páginas más inesperadas de la actual Champions League. El equipo del círculo polar ártico venció por 3-1 a Manchester City y consiguió su primera victoria en la fase de liga del torneo, nada menos que ante uno de los habituales candidatos al título. El impacto del resultado se potencia aún más por un dato contundente: el conjunto noruego llevaba 41 días sin disputar un partido oficial.

La última vez que Bodø había competido por los puntos había sido el 10 de diciembre pasado, con el empate 2-2 ante Borussia Dortmund por la sexta fecha de la Champions. Desde entonces, y debido al parate invernal del fútbol escandinavo, solo había jugado dos encuentros amistosos de preparación: el 6 de enero, ante Groningen, de Países Bajos, y el 13 frente a DVTK, de Hungría, ambos rivales de un nivel claramente inferior al que representaba Manchester City. Aun así, el equipo dirigido por el noruego Kjetil Knutsen, considerado una leyenda dentro del club, no solo estuvo a la altura, sino que superó con claridad a uno de los planteles más poderosos del planeta.

El festejo de un equipo particular Thomas Andersen� - NTB Scanpix�

La magnitud del triunfo fue reflejada de inmediato por la prensa noruega. El diario VG tituló que el City había sido “humillado” en el norte y habló de “la mayor gesta jamás vista en Aspmyra”. En la transmisión de TV 2, medio Noruego, el exfutbolista y analista Jesper Mathisen fue contundente: “Es una de las más grandes hazañas del fútbol noruego. Lo más salvaje que se ha visto en este estadio”.

Y el 28 del mismo mes, superó como visitante a Atlético de Madrid por 2 a 1.

El proyecto, liderado por el entrenador Kjetil Knutsen, combina una estructura sustentable, inversión en formación y un enfoque innovador que hoy vuelve a dar resultados. El triunfo refuerza el valor de una propuesta que prioriza el rendimiento colectivo antes que los nombres.