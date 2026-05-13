Rosario Central vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido de los cuartos de final del Torneo Apertura

Gustavo Costas dispuso de dos cambios, con las salidas de Adrián Fernández y Alan Forneris, por Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez.

El 11 de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa (c), Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Matías Zaracho; Adrián Martínez y Tomás Conechny.