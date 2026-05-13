Rosario Central vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido de los cuartos de final del Torneo Apertura
En Rosario, el equipo de Jorge Almirón y el de Gustavo Costas buscan las semifinales
Final del primer tiempo
Racing se va al descanso en ventaja después de un primer tiempo muy friccionado y con pocas situaciones. El equipo de Gustavo Costas encontró el 1-0 a los 40 minutos con una buena jugada que terminó con definición de Matías Zaracho tras la asistencia de Adrián Martínez. Rosario Central tuvo sus mejores chances cerca de la media hora, pero falló en la definición. La Academia, sin dominar, aprovechó la ocasión más clara y golpeó antes del entretiempo.
Dos más se juegan
Darío Herrera agregó dos minutos en el cierre del primer tiempo. La revisión del gol de Racing demoró varios minutos mientras el VAR trazaba las líneas para confirmar la posición de Adrián Martínez en la jugada del 1-0.
Gol de Racing
Racing golpeó en una de las primeras llegadas claras del partido y abrió el marcador en Arroyito. Santiago Sosa mandó el centro, Maravilla Martínez la bajó en el área y Matías Zaracho apareció al segundo palo, con una gran corrida, para definir de caño ante Jeremías Ledesma. La Academia gana 1-0 en Rosario y silencia al Gigante de Arroyito.
Partido abierto
El encuentro ganó ritmo en los últimos minutos. Sin grandes situaciones, Rosario Central y Racing intentan atacar con más decisión y el desarrollo ahora es más dinámico. La mitad de la cancha, por ahora, no tiene dueño.
Se salvó Racing
Rosario Central tuvo la situación más clara del partido. Primero, Enzo Copetti definió mal dentro del área. En la continuidad, Enzo Giménez intentó por arriba, pero le quedó a Agustín Sández, que sacó una volea que se fue afuera. Arroyito reaccionó por primera vez.
Racing maneja la pelota
Racing atraviesa su mejor momento del partido. Con la salida limpia de su línea de tres defensores, el equipo de Gustavo Costas logró encadenar varias secuencias de pases. Rosario Central, en cambio, tiene dificultades para sostener la posesión.
Mucha pierna fuerte
El partido sigue muy cortado en Arroyito. En 20 minutos ya hubo ocho faltas: cinco de Racing y tres de Rosario Central. Todavía casi no aparecieron situaciones de peligro.
Se calienta el partido
Ángel Di María encontró espacios por primera vez y Gabriel Rojas lo frenó con falta antes de que pudiera avanzar. El campeón del mundo aparece como el futbolista más peligroso de Rosario Central. Después, Gastón Ávila y Adrián Martínez quedaron doloridos tras un cruce sin pelota en el área. El partido mantiene mucha tensión y poco juego.
Mucha fricción
El partido sigue muy cortado en Arroyito y todavía casi no hubo juego asociado. Rosario Central y Racing disputan cada pelota con intensidad, pero les cuesta encontrar claridad.
Primer intento
Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área, pero el remate se desvió en un jugador de Rosario Central. El partido tiene mucha fricción y pocas situaciones en el arranque. Apenas tres faltas en cinco minutos.
Devuelven el golpe
Enzo Copetti fue fuerte a disputar de arriba con Marcos Rojo y los dos terminaron golpeados tras un choque de cabezas. El arranque tiene mucha fricción entre dos futbolistas acostumbrados al roce.
Primera falta fuerte
Marcos Rojo llegó tarde sobre Enzo Copetti y cometió una infracción dura en el arranque. Darío Herrera decidió no mostrar tarjeta.
Comenzó el partido
En el Gigante de Arroyito. Rosario Central y Racing ya juegan por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.
Lo que está en juego
El ganador avanzará a semifinales y enfrentará al vencedor de River-Gimnasia. Del otro lado del cuadro ya esperan Argentinos Juniors y Belgrano.
Di María, la gran amenaza
Ángel Di María fue la figura de Rosario Central en octavos. Marcó un golazo ante Independiente y lideró la remontada que terminó en fiesta en Arroyito. “Demostramos adentro de la cancha”, aseguró el campeón del mundo después de la clasificación.
La Academia quiere otro impacto
Racing encontró alivio en UNO. Santiago Sosa apareció de cabeza ante Estudiantes y le dio a la Academia un triunfo clave después de varias semanas difíciles. “Tenemos que estar más juntos que nunca”, sostuvo Costas tras el pase a cuartos.
La formación confirmada de Racing
Gustavo Costas dispuso de dos cambios, con las salidas de Adrián Fernández y Alan Forneris, por Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez.
El 11 de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa (c), Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Matías Zaracho; Adrián Martínez y Tomás Conechny.
¡Así va La Academia esta tarde en Rosario! 🩵👊🏻 pic.twitter.com/xXSPWHryCs— Racing Club (@RacingClub) May 13, 2026
Formación confirmada de Rosario Central
Jorge Almirón realiza un solo cambio respecto al último partido, con el ingreso de Alejo Véliz por Pol Fernández.
El 11 de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Alejo Véliz; Enzo Copetti
📋 Así forma #RosarioCentral 🇺🇦— Rosario Central (@RosarioCentral) May 13, 2026
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¿Cómo llegan los equipos?
El Canalla viene de eliminar a Independiente como local y ahora intentará dejar afuera al otro grande de Avellaneda. Racing recuperó confianza después del triunfo ante Estudiantes en La Plata y buscará otro golpe fuera de casa en medio de un clima todavía tenso alrededor del equipo de su entrenador, Gustavo Costas.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Rosario Central vs. Racing
Desde las 18.45, Rosario Central recibe a Racing en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del torneo Apertura. El ganador enfrentará al ganador de River y Gimnasia. Dirige Darío Herrera y Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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