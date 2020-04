Ivan Rakitic en Barcelona. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Ni el escándalo de las renuncias de seis dirigentes, ni su situación particular en Barcelona , ni un posible traspaso parecen silenciar a Ivan Rakitic que, en una entrevista con el diario catalán Mundo Deportivo , habló mientras el universo culé está mudo por todo lo que se está viviendo en el club en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus .

Rakitic dialogó con el medio via Skype y fue contundente en cada una de sus respuestas, en especial cuando se refirió a su futuro, ya que le queda un año y medio de contrato , pero en Barcelona hablan de darlo como parte de pago por alguna transferencia: "Yo no soy una bolsa de papas con la que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiera, se me respete y se me necesite y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí (por Barcelona), encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron nunca y lo tienen bastante claro".

Y agregó: "Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato".

Desde Castellefels, donde vive el futbolista, asumió cada tema con mucha seguridad, como cuando habló acerca de la reducción de salarios del plantel: "Esta pandemia llevará a que muchos negocios se sientan muy perjudicados y teníamos claro que entre nosotros teníamos que movernos. Fue iniciativa de los capitanes , siempre hemos sido muy claros y por supuesto había que hacerlo, solo había que mirar la manera de cómo hacerlo. Pero no hemos dudado, ni lo hemos discutido".

Acerca de lo que sucedió con los dirigentes de Barcelona, por la renuncia de seis seis de ellos, incluido el vicepresidente, por tener diferencias con el presidente Josep Maria Bartomeu, Rakitic no dudó demasiado y dijo: "Los detalles no los conozco. Espero poder confiar en la gente que está en el club y ojalá esta parte se pueda tranquilizar lo antes posible porque ahora lo que necesitamos es estar unidos". Y tampoco tuvo problemas en reconocer que no entiende muy bien por qué pasó de ser un jugador clave en la estructura de Barcelona a ser una pieza de recambio: "La verdad es que no lo sé y con la gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante"

Y finalizó: "A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera, igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club".