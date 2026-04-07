James Rodríguez causó alarma por un problema de salud: el comunicado de Minnesota

Los últimos años de la carrera de James Rodríguez estuvieron marcados por la discontinuidad a causa de las lesiones y algunos desencuentros con directores técnicos (uno de ellos fue con Luis Zubeldía en San Pablo). Le costó asentarse en diferentes equipos. Pasó por cinco desde 2023: Olympiacos, San Pablo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United, donde se incorporó a principios de febrero de este año. Incluso llegó a estar más de tres meses sin club entre su desvinculación de Olympiacos y la llegada a San Pablo.

Sin embargo, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección de Colombia, siempre confió en el talento de quien con edad de juvenil debutó en la primera división de Banfield. Ahora, ya más cerca de los 35 años (los cumplirá el 12 de julio) se encamina a disputar su tercer Mundial, tras haber sido el goleador en Brasil 2014 y obtenido el Premio Puskas por el golazo de volea a Uruguay. Un rendimiento que hace casi 12 años llevó a Real Madrid a pagar 75 millones de euros por su pase.

James Rodríguez, cuando fue presentado en febrero como refuerzo de Minnesota @MNUFC

En el amistoso del 29 de marzo frente a Francia fue reemplazado a los 18 minutos del segundo tiempo, tras un rendimiento muy opaco. Nunca fue un futbolista de gran despliegue, pero llamó la atención que se lo viera tan estático. Su planilla indicó que perdió ocho veces la pelota, falló cuatro centros y ganó uno de los tres duelos que disputó.

Su escasa actividad durante el partido empezó a encontrar explicación en el comunicado que la Federación Colombiana de Fútbol publicó el 2 de abril: “Al día siguiente del partido frente a Francia, James Rodríguez presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación". Fue tratado con fluidos intravenosos hasta recibir el alta médica.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

Reincorporado a Minnesota, el sábado quedó al margen del partido frente a Los Angeles Galaxy, por la MLS. Al mismo tiempo, en el podcast NAG News se informó que el colombiano estaba atravesando un cuadro de salud más complejo, con un posible diagnóstico de rabdomiólisis, que lo dejaría afuera del Mundial. La rabdomiólisis provoca que el tejido muscular dañado se descomponga rápidamente, liberando contenidos en el torrente sanguíneo. Esta enfermedad tiene como principales consecuencias insuficiencia renal aguda, orina de color oscuro, debilidad, dolor muscular extremo y desequilibrio de electrolitos.

Ante estas versiones y una preocupación creciente por el estado de salud de James, Minnesota subió este lunes a sus redes sociales un contundente comunicado oficial: “Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis. Pedimos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de realizar más especulaciones sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de los canales oficiales".

Según Minnesota, James estuvo este lunes en las instalaciones del club para seguir completando el proceso de recuperación; su integración a la dinámica del plantel dependerá de las evaluaciones médicas de los próximos días.

Sobre el cuadro de deshidratación que el media-punta sufrió tras el amistoso con Francia, su compañero Luis Díaz había expresado la sensación que tuvo en el vestuario: “Lo vi un poco mal después del partido. Sí, se sentía un poco mal, creo que por una intoxicación o algo así. No tengo detalles y ojala esté muy bien y se recupere pronto”.

Néstor Lorenzo lo convoca a James a pesar de la escasa continuidad en los últimos tiempos ROBERTO SCHMIDT - AFP

Entre demoras por el visado de trabajo en los Estados Unidos y una contusión muscular, James solo disputó 39 minutos distribuidos en dos partidos de Minnesota United. Al no haber participado de la pretemporada, su integración al equipo está siendo más paulatina. El director técnico Cameron Knowles se formó un buen concepto de quien llegó con el pase en su poder, sin costar un dólar: “Su impacto en el grupo fue muy bueno por su profesionalismo. Muestra humildad y trabaja duro. Tengo la esperanza de que se recupere pronto”.

En los amistosos contra Croacia y Francia, James disputó la misma cantidad de minutos (63) en ambos partidos. Lorenzo recibió cuestionamientos por citarlo sin tener ritmo de competencia en su club. “Él se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero se entrenó bastante. Vamos a verlo en estos días”, fue la justificación del DT argentino antes de afrontar la serie. La trayectoria de Rodríguez en la selección suma 124 partidos y está a seis de alcanzar el récord de 130, que le pertenece al arquero David Ospina.