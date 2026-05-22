Luces y sombras de un crack: James Rodríguez revela los secretos de su carrera en una nueva producción de Netflix

Ángel Di María, Neymar y Cristiano Ronaldo son algunos de los futbolistas destacados de distintas selecciones nacionales que cuentan con documentales o miniseries biográficas exclusivas disponibles en Netflix; y, en las últimas horas, le llegó el turno a James Rodríguez. El futbolista, reconocido internacionalmente por su brillantez como mediocampista y por ser el histórico capitán y estrella de la selección de Colombia, ya tiene su producción en el gigante del streaming.

El futbolista, reconocido internacionalmente por su brillantez como mediocampista y por ser el histórico capitán y estrella de la selección de Colombia, ya tiene su producción en el gigante del streaming (Foto: Netflix)

Dirigida por el cineasta Simón Brand, James busca retratar en tres episodios al ser humano detrás del ídolo del fútbol, enfocándose en la idea de llegar a la cima, caer y volver a renacer. A diferencia de un repaso superficial de sus éxitos, la producción profundiza en la enorme presión mediática, las frustraciones y los sacrificios familiares que marcaron la carrera del mediocampista.

La trama recorre desde su infancia y sus inicios en el Envigado hasta su consagración mundial en Brasil 2014 con la Bota de Oro. También aborda sin filtros las etapas más complejas de su carrera, como sus pasos por el Real Madrid y el Bayern Múnich, al exponer las tensiones con entrenadores como Zinedine Zidane y la dura carga de ser el principal foco de las críticas en su país cuando las cosas no salían bien.

Finalmente, la miniserie muestra su resurgimiento como líder de la Selección Colombia en la Copa América 2024 y su preparación mental de cara al Mundial de 2026. Todo este relato se construye no solo con el testimonio directo de James, sino también con las voces de su entorno íntimo, como su madre y su hija Salomé, y los aportes de grandes figuras del fútbol mundial, entre las que se destacan Radamel Falcao, David Ospina, Marcelo, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, José Pékerman y Néstor Lorenzo.

“James Rodríguez, el fabuloso dorsal 10 de Colombia, cuenta los detalles de cómo llegó a la élite del fútbol y al mayor escenario del deporte”, dice la sinopsis oficial con la que la plataforma invita a darle play.

James se estrenó en Netflix este jueves 21 de mayo (Foto: Captura Instagram/@jamesrodriguez10)

A principios de mayo, el deportista recurrió a su perfil de Instagram, donde acumula 50 millones de seguidores, para compartir la noticia del estreno de su miniserie. El posteo no tardó en revolucionar a sus fanáticos, quienes celebraron la iniciativa de Netflix. “Todos estamos esperando el 21 para ver el documental de nuestro 10. “Felicidades, Capi”; “¡Simplemente WOW! Poder entender tantas cosas, cuando tantos te criticaron. Siempre apoyándote, el más crack, el que más ama esta camiseta. Te amo por siempre!” y “Doy gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones en tu vida, James, y por guiar tus caminos!!!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La noticia revolucionó a los fanáticos de James Rodríguez (Foto: Captura Instagram/@jamesrodriguez10)

Tres producciones para ver en Netflix si te gustó James

1. Maradona en Sinaloa (2019)

La leyenda del fútbol Diego Maradona viaja a Culiacán, en el estado de Sinaloa, un territorio muy castigado por el narcotráfico, para salvar al equipo local, los Dorados de Sinaloa, y, quién sabe, tal vez salvarse a sí mismo. Duración: siete episodios. Ver Maradona en Sinaloa.

El trailer de Maradona en Sinaloa

2. Ángel Di María: romper la pared (2024)

Documental sobre el astro argentino, Ángel Di María, donde se relata desde su humilde origen hasta ser campeón mundial con la selección argentina. Duración: tres episodios. Ver Ángel Di María: romper la pared.

Trailer oficial de "Ángel Di María: Romper la pared"

3. Ronaldinho (2026)

La vida y la carrera del astro brasileño del fútbol Ronaldinho, recorriendo su trayectoria desde joven prodigio hasta icono mundial del deporte. Duración: tres episodios. Ver Ronaldinho.