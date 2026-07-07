Próximo partido de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar por el Mundial 2026

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El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se verá las caras con el ganador de Suiza vs. Colombia en los cuartos de final
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Luego del triunfo épico de este martes frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la selección argentina ya piensa en el próximo partido, el de cuartos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que aún sueña con defender el título, espera por Colombia o Suiza, que se enfrentan este martes a las 17 (horario argentino) en Vancouver, Canadá. El próximo encuentro está programado para el sábado 11 de julio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Todos los detalles del torneo están en canchallena.com.
Al igual que el resto de los compromisos del campeón del mundo en ejercicio, el partido de este sábado se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.
En cuanto a los posibles rivales, el seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo avanzó de ronda tras derrotar a Ghana por la mínima diferencia con un gol de Jhon Arias. El equipo helvético, por su parte, ganó 2 a 0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye y eliminó a Argelia de la Copa del Mundo. Ambos están invictos en el certamen, por lo que buscarán estirar su racha positiva para pasar a cuartos y cruzarse con la Argentina, que derrotó a Egipto por 3 a 2.
¿Cómo es el posible camino de la selección argentina?
Si supera a Colombia o Suiza y llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, mismo recinto en el que este martes dejó en el camino a Egipto. Las posibilidades de oponentes son dos: Inglaterra o Noruega, que jugarán entre sí este sábado a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con varias potencias como favoritas: Francia, España, Portugal, Marruecos, Estados Unidos y Bélgica.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
- Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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