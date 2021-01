Javier Mascherano, símbolo de la Argentina durante muchos años, vuelve a la selección en una renovada función

Finales de 1999. El Sub 23 de José Pekerman se preparaba para el Preolímpico de Londrina y jugaba un amistoso en la cancha de Gimnasia. Jorge Solari llegó hasta La Plata con uno de sus pichones de Renato Cesarini. Era Javier Mascherano. El 'Indio' lo dejó en las mejores manos que han moldeado futbolistas en los últimos 25 años en la Argentina. La prueba en la selección era al día siguiente, por eso después del amistoso llevaron al pibe al complejo de Ezeiza. Durmió en la habitación con Maxi Rodríguez. "Nunca olvidaré esa primera noche en el predio. Por eso la selección es mi segunda casa. Estuve más tiempo en la selección que en cualquier otro lado", le contó Mascherano hace un tiempo a LA NACION. Tenía 15 años en 1999 y cuando la Argentina quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018, ya había cumplido los 34. Ayer, el 'Jefe' volvió.

Ahora Mascherano tiene 36 años y está retirado, porque se despidió en Estudiantes el 15 de noviembre de 2020. Llega para liderar un desconocido Departamento de Metodología y Desarrollo que todavía nadie explicó. Junto con Mascherano, otro que regresa a la selección es el profesor Pablo Blanco, quien acompañó a Alejandro Sabella en Estudiantes y en la Argentina hasta la Copa de Brasil 2014. También se sumará el español Oscar Hernández, conocido de Mascherano, entrenador de las inferiores de Barcelona entre 2007-2017, y que acaba de desvincularse del club Albirex Niigata, de la segunda división de Japón. El propio Hernández se despidió vía Twitter de esa institución el 3 de enero. Y cuando el exvolante central se apartó del fútbol, Hernández escribió: "Trabajo, esfuerzo, compromiso, dedicación, humildad, honestidad, profesionalismo y por supuesto inteligencia y preparación. @Mascherano escenifica los valores fundamentales de la vida". Está clara su cercanía.

Sudamericano Sub 17 en Arequipa, 16 de marzo de 2001... gol de Mascherano a Venezuela; el "Jefe" había llegado a las selecciones menores de la AFA en 1999 Fuente: Reuters - Crédito: Pilar Olivares

Mascherano desembarcará con un ayudante de campo y con un preparador físico. ¿A qué equipo va a dirigir? En principio, a ninguno, aunque entrenar es su reconocido desafío para el futuro. La AFA no entregó detalles sobre la función que cumplirá el exEstudiantes. Se limitó a darle la bienvenida y los detalles quedaron para las próximas semanas. La noticia causó sorpresa hasta en algunos integrantes de los cuerpos técnicos juveniles, que se enteraron por las redes sociales. Desde luego, fue bien recibida la novedad por la pertenencia albiceleste de Mascherano. Pero un tema no esconde el otro: como tantas veces, el primer paso fue desprolijo. No sorprende de la AFA, no se lo merece Mascherano.

La función, en principio, es bastante difusa. El Departamento de Metodología y Desarrollo es un punto experimental de aquel Master Plan 2018-2028, que en Mascherano tendría un mascarón de proa. Algunas fuentes consultadas por LA NACION permitieron aproximarse a un bosquejo de la tarea: Mascherano supervisará los sistemas de entrenamiento y los estilos de juego, desde los 13 y hasta los 19 años. Sin perder de vista que cada categoría tiene su entrenador -Diego Placente, Pablo Aimar y Fernando Batista-, y que Bernardo Romeo es el coordinador de los seleccionados juveniles.

Mascherano estará más pendiente del modelo y la filosofía, y Romeo con la conducción de la gestión y la logística. Todo esto sin pasar por alto que el director de selecciones nacionales es César Luis Menotti. Por momentos se vuelve una tentación imaginar que estas convocatorias de la 'administración Tapia' buscan sumar adhesiones y consensos. Después, las tareas se vuelven difíciles de explicar.

El profesor Pablo Blanco -incondicional ayudante de Sabella-, Tapia y Javier Mascherano, de regreso en la selección; el exvolante se había marchado después de Rusia 2018 y 147 partidos en la mayor Crédito: @argentina

Lo que está fuera de discusión es el ascendente de Mascherano y todo lo que puede transmitir. Nadie jugó más que él en la selección, pero sus partidos no terminan en los 147 con la mayor, un récord que acecha Messi (142). Su identificación llega casi desde la infancia. Subió cada escalón de la mano de orfebres como Pekerman y Tocalli. Jugó el Sudamericano Sub 17 de Perú 2001 (6 partidos), el Mundial Sub 17 de Trinidad y Tobago 2001 (6), el Sudamericano Sub 20 de Uruguay 2003 (8), el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes 2003 (6), el Preolímpico de Chile 2004 (7), los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (6) y los Juegos de Pekín 2008 (6). Se colgó dos medallas doradas. También perdió, claro. Perdió muchas veces. Como todos, más que muchos: perdió las finales de las Copas América de 2004, 2007, 2015 y 2016, y el Mundial 2014. Un coleccionista de derrotas, visto con crueldad. Un emblema que otra vez elige involucrarse. Definir límites y establecer áreas también será imprescindible para cuidar a la selección.

José Pekerman, el mejor orfebre de los últimos años: en Alemania 2006 llevó a Messi y a Mascherano a su primero Mundial; el "Jefe" también estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Horovitz

