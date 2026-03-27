Joaquín Panichelli realizó un desgarrador descargo tras lesionarse y quedar fuera del Mundial: “La vida me debe sueños por cumplir”

Joaquín Panichelli estaba a punto de cumplir un sueño al ser convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de la selección argentina, la cual disputará amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el futbolista de 23 años encendió las alarmas luego de retirarse entre lágrimas de uno de los últimos entrenamientos previos al primer cruce de La Scaloneta.

Por eso, el anuncio de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha terminó por confirmar que estará más de seis meses sin jugar y se perderá la posibilidad de jugar el Mundial 2026. Ante este escenario, Panichelli decidió utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje que conmovió a muchos, ya que su historia de vida es un ejemplo a seguir por muchos jóvenes.

Joaquín Panichelli apareció por primera vez después de su lesión en un posteo de su papá Germán Instagram (@panichelligerman)

A través de su cuenta personal de Instagram (@joaco_panichelli), el delantero de Racing Club de Strasbourg compartió un mensaje luego de que se diera a conocer la desafortunada noticia. “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, comenzó por expresar.

Inmediatamente, el actual máximo goleador de la Ligue 1 de Francia aseguró: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final”. Así, mencionó al pasar lo que fue su largo recorrido para llegar a este presente que lo tenía como un destacado contendiente para integrar la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Panichelli se consolidó como un delantero de alto rendimiento en Racing Club de Strasbourg SEBASTIEN BOZON - AFP

Para finalizar el descargo, Panichelli escribió la parte más desgarradora de su mensaje: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días. Gracias por todas las muestras de cariño”. Con esto, evidenció su deseo por recuperarse rápido y volver al ruedo futbolístico, aunque recién podrá ser en la temporada 2026/27, ya que la presente se le terminó luego de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

Joaquín Panichelli conmovió a muchos con su desgarrador mensaje en redes Captura Instagram (@joaco_panichelli)

El extenso recorrido de Panichelli hasta la selección

La carrera de Joaquín Panichelli no siguió los pasos habituales, ya que no pudo debutar en primera división con el club que lo formó, sino que eligió irse a Europa ante la falta de oportunidades. Esto fue lo que sucedió en enero de 2023, cuando dejó River Plate con apenas 20 años para irse con el pase en su poder a Deportivo Alavés, equipo que en ese momento militaba en la segunda división de España.

Como ocurrió con Enzo Pérez, Joaquín Panichelli fue arquero en la reserva de River Prensa River

Si bien muchos creían que el cordobés se había ido de forma totalmente gratuita de River, luego se reveló que le dejó el 20% de su pase en forma de agradecimiento, por lo que el Millonario se vio beneficiado años después. Al regresar a esta transferencia a Alavés, Panichelli tampoco tuvo oportunidad de jugar con el equipo y fue cedido a préstamo a Club Deportivo Mirandés en agosto de 2024, por lo que volvió a la segunda división española y esta fue la mejor decisión de su carrera.

En esta temporada, jugó 40 partidos y anotó 20 goles, por lo que fue el segundo máximo goleador de LALIGA Hypermotion 2024/25, apenas por detrás del colombiano Luis Suárez. Tras no conseguir el ascenso a primera división, tuvo que regresar al equipo dueño de su pase, aunque era evidente que no iba a permanecer en el club con motivo de las ofertas que se decían que llegarían por él.

El préstamo de Panichelli en Mirandés fue la mejor decisión de su carrera Instagram (@joaco_panichelli)

El equipo que consiguió hacerse con los servicios de Panichelli fue Racing Club de Strasbourg, club que pagó €17 millones por el 100% de su pase. De esta manera, River Plate, club que lo formó pero donde no llegó a debutar, se llevó €3.4 millones a cambio de su 20%.