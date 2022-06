Joel Campbell, el hombre de las mil camisetas que clasificó a Costa Rica para Qatar 2022, su tercer Mundial seguido

DOHA, Qatar.– Inglaterra, Italia, Grecia, Portugal, España, Francia y México. Podrían ser el itinerario de un viaje de ensueño. Pero son los destinos futbolísticos de la carrera de Joel Campbell, el jugador que a los 29 años clasificó a Costa Rica para su tercer mundial consecutivo. Lo hizo con un gol de goleador, tras acelerar en el momento justo para llegar sin marca al punto de penal. Apenas habían transcurrido dos minutos del repechaje frente a Nueva Zelanda por el último lugar en la Copa del Mundo, pero ese tanto tempranero valió un pasaje a Qatar 2022.

Además, el zurdazo de Campbell (hoy jugador de Monterrey, de México) a la red tiene su rédito económico: equivale a 9.000.000 de dólares, la cifra que recibirá cada una de las federaciones cuyas selecciones participarán en el Mundial. Son 1.500.000 más que en Rusia 2018.

Compacto de Costa Rica 1 vs. Nueva Zelanda 0

Para Campbell, además, lo conseguido tiene un valor simbólico. Por un lado, le muestra al entrenador, el colombiano Luis Fernando Vázquez, que está capacitado para ser el guía de las generaciones futuras de futbolistas ticos. Campbell debutó en la sub 17 en 2009, y dos años después dio el salto a la mayor. Apila 11 años, 133 partidos y 36 tantos con la camiseta de “La Sele”. Un veterano, con menos de 30 años. “A Campbell lo conocía sólo como futbolista. Después de este tiempo... lo quiero más como persona que como jugador”, comentó Vázquez en su momento.

Su estabilidad en el seleccionado es toda una paradoja. Campbell es un futbolista que ha vivido prestado la mayor parte de su carrera. Firmó un contrato de seis temporadas con Arsenal, de Inglaterra, tras destacarse en Saprissa, de su país. Pero apenas registra 23 encuentros con la camiseta de los gunners en... ¡siete años! En ese lapso hubo cesiones a Lorient (Francia), Betis (España, dos veces), Olympiacos (Grecia), Sporting (Portugal) y Villarreal (España). Se asentó en México, donde jugó mucho en León. Y mantiene cierta regularidad en Monterrey.

A veces extremo, a veces centrodelantero, Campbell sabe que será el relevo de tres futbolistas que dejarán pronto el combinado nacional: el arquero y capitán Keylor Navas y los mediocampistas Bryan Ruiz y Celso Borges. “Nos clasificamos porque somos una gran selección. Porque somos grandes jugadores, porque tenemos un gran cuerpo técnico, porque somos una familia, porque somos un grupo muy unido. Y porque lo merecemos”, explicó el futbolista a LA NACION. Hablaba del grupo, por encima de las individualidades. Es el mismo mensaje de su director técnico, que llegó hace un año en medio del caos y finalmente logró llevar a Costa Rica al Mundial.

Celebran los futbolistas ticos, y con ellos, un pueblo: en Qatar, Costa Rica participará por quinta vez en los últimos seis mundiales.

Su crucial tanto contra Nueva Zelanda en Doha bien puede saber sido el más celebrado de toda su trayectoria, pero Campbell ya piensa más allá y se entusiasma con lo que puede venir a futuro. “Ojalá no sea el gol más importante de mi carrera. Ojalá haya goles más importantes. Todavía me quedan muchos años de carrera... Para mí es una alegría, y también para mis compañeros, que pudieron adelante sacar este partido y llegar al Mundial”.

Antes de detenerse en la zona mixta para hablar con la prensa, Campbell se había emocionado en una entrevista televisiva. “Recuerdo que yo había dicho que moríamos juntos o sonreíamos juntos. Acá tengo a mi papá, mi mamá, mi esposa, y todos estamos felices. Nosotros, cuando estábamos a ocho u once puntos de la zona de clasificación, nos dijimos «unidos hasta el final»... Esto no es casualidad, es trabajo, trabajo. Lo merece la selección”, sostuvo el hombre que, con un zurdazo medio mordido, tan poco ortodoxo como efectivo, puso a Costa Rica en su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de Brasil 2014, cuando los ticos fueron cuartofinalistas (derrota por penales a manos de Países Bajos) y Rusia 2018, cuando no superaron el grupo E (Brasil, Serbia, Suiza).