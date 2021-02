Jonathan Herrera no llegó a debutar en Johor de Malasia y se convirtió en refuerzo de Independiente Crédito: @OfficialJohor

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2021 • 11:50

Jonathan Herrera es un delantero récord del fútbol argentino: es el único futbolista de este país que se consagró goleador en las cuatro categorías de ascenso nacional. Con pasado en Riestra, Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros, en las últimas semanas el centrodelantero se convirtió en el protagonista de una historia curiosa. Primero, se marchó de San Lorenzo y arribó a Johor, de la primera división de Malasia. Allí fue recibido a toda orquesta en una limusina y presentado con una extravagante ceremonia, pero su estadía en el club duró un puñado de días: el jugador ya arribó a Ezeiza y se sumará al plantel de Independiente.

El último refuerzo del equipo de Julio César Falcioni tendrá un vínculo a préstamo hasta diciembre de este año, con un cargo de 200 mil dólares. A su vez, el Rojo contará con una opción de compra por una cifra cercana a 1.300.000 millones dólares por la totalidad de la ficha. "Me costó mucho llegar a Independiente y aprovecharé esta chance", expresó el atacante en declaraciones a TyC Sports apenas arribó al aeropuerto de Ezeiza, el jueves. Habían pasado apenas 17 días de su llegada a Malasia.

Lo curioso de esta situación es Herrera, de 29 años, fue recibido el pasado 8 de febrero con mucha euforia por Johor, un club fundado en 1972 en la ciudad de Pasir Gudang. Es la institución más ganadora de la Superliga local, a tal punto que celebraron en las últimas siete oportunidades. "Creemos que Herrera fue el jugador más adecuado por su edad y porque juega nuestro estilo de fútbol", había expresado el argentino Martín Prest, Director Deportivo de la entidad. En el video de la presentación se vio al goleador llegando a las lujosas instalaciones del equipo en el estadio Sultán Ibrahim.

Lo concreto es que la presencia de Herrera en Malasia duró un abrir y cerrar de ojos y ni siquiera llegó a disputar un partido oficial, dado que el certamen comenzará en marzo. "Es complicado vivir allá. Las nenas y la familia no la pasaron bien y había que tomar una decisión. Mi representante me dijo que estaba esta posibilidad y le dije que si estaba todo bien, le diéramos para adelante", añadió el goleador. "Cuando salió esto de Independiente me puse muy contento. Tenía ganas de estar acá, con la familia. Este es un club grande y espero estar a la altura", dijo.

Herrera llegó a préstamo a Independiente tras su breve estadía en Johor Crédito: @OfficialJohor

No obstante, distintos medios de Malasia aseguraron que el delantero habría vivido un "episodio incómodo" con el dueño del club, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Según informan, el goleador argentino "no miró a los ojos" al sultán, lo que provocó el fastidio del mismo. "Nosotros lo fichamos por 800.000 mil dólares. Pero ahora apareció una oferta por ese préstamo con la opción de venderlo por una cifra más alta de lo que lo pagamos. Y no podemos negarnos. El club necesita más dinero que cualquier trofeo actual. Eso es lo que pasó. Este no es un asunto personal: es sólo un negocio", argumentó el dueño de la entidad malaya.

Johor es un club con una fuerte presencia argentina a lo largo de su historia. Uno de los grandes ídolos es Luciano Figueroa, el ex atacante de Rosario Central, River, Boca y la selección argentina. Campeón como jugador y entrenador, una de las tribunas del estadio lleva el nombre de "Lucho". Además, en el plantel actual figuran el volante Leandro Velázquez, de 31 años y el delantero Gonzalo Cabrera, de 32 años. Este último es el goleador histórico de los "Tigres del Sur".

Ya de regreso en nuestro país, Herrera buscará continuidad en Avellaneda. El artillero -uno de los dos refuerzos del penúltimo mercado de pases de San Lorenzo, el otro fue Franco Di Santo- apenas disputó 48 minutos con la camiseta del Ciclón, que se repartieron en cuatro partidos. Algo es real: el delantero nunca pudo entrar en sintonía con el mundo azulgrana. Primero tuvo que empezar los entrenamientos más tarde en comparación con el resto del plantel, ya que se contagió de Covid-19. Luego, ya sin Adolfo Gaich y Adam Bareiro en el centro del ataque, buscó su oportunidad, pero siempre quedó relegado en la consideración de Mariano Soso.

Herrera tuvo pasos por Ferro, Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo. Crédito: @OfficialJohor

Conforme a los criterios de Más información