Jorge Almirón se despidió de San Lorenzo: quiénes son los candidatos a sucederlo

La salida de Jorge Almirón de San Lorenzo era un hecho al que solo le faltaba conocer la fecha. El Ciclón arrancó hoy una nueva etapa luego del alejamiento del entrenador y la práctica en la Ciudad Deportiva lo tuvo como conductor a Diego Monarriz, el director técnico de la reserva. El ex volante azulgrana dirigirá al equipo en el cruce del miércoles 22 de mayo contra Estudiantes de San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

En este contexto, la dirigencia de Boedo se tomará un tiempo para designar al sucesor de Almirón. Candidatos sobran: Juan Antonio Pizzi, Sebastián Beccacece, Hernán Crespo y Néstor Gorosito son algunos de los nombres que ya aparecen en el radar. El principal apuntado es Pizzi, que ya dirigió a San Lorenzo entre octubre de 2012 y diciembre de 2013. En ese lapso, el santafesino logró el Torneo Inicial, lo que resultó el primer título bajo la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli. ¿Edgardo Bauza? Imposible, porque el rosarino campeón de la Copa Libertadores 2014 no quiere dirigir hasta el año que viene.

"No estaban dadas las condiciones para seguir con Almirón y decidimos terminar de común acuerdo con él. Todos fallamos en lo futbolístico, esa es la realidad. El plantel volverá del receso el 18 de julio y tenemos tiempo para elegir. No nos vamos a apurar", aseguró Lammens.

Pizzi, que actualmente se encuentra sin trabajo, viene de entrenar a los seleccionados de Chile y Arabia Saudita. Recibirá un llamado de la dirigencia del Ciclón una vez que Lammens regrese de Paraguay, donde se sortearán las siguientes fases de la Copa Libertadores. No será sencillo: el DT tiene intenciones de seguir dirigiendo en el exterior y ya tuvo algunos sondeos. "Juan es una alternativa, siempre seduce. Le fue muy bien con nosotros", consideró Lammens.

Almirón, en tanto, pasó a despedirse hoy del plantel. Fue, en definitiva, un adiós en silencio. El DT estuvo en la Ciudad Deportiva junto con su cuerpo técnico conformado por Pablo Ricchetti, Pablo Manusovich y Diego Osses. También saludaron a todos los empleados del club. Según trascendió, en las últimas horas Almirón tuvo una reunión con la dirigencia de la entidad azulgrana y acordaron la salida en buenos términos.

La era Almirón terminó muy mal, con 26 sobre 75 puntos posibles (apenas 4 partidos ganados, 14 empatados y 7 perdidos). El pobre rendimiento del equipo dentro de la cancha y la acumulación de malos resultados decidieron el futuro del DT, que en un principio había ilusionado a todos en el club. En estos días, también, Lammens se reunirá con Christian Bragarnik, representante del entrenador, para finiquitar los detalles económicos de la salida.

Por otra parte, San Lorenzo informó hoy en Twitter que Monarriz, de 51 años, será el DT interino. Fue quien comandó la primera práctica de la semana, con Nicolás Blandi recuperado de una lesión y trabajando a la par de sus compañeros. Monarriz es un conocido de la casa: arrancó su carrera como futbolista profesional en el Ciclón. Después pasó por All Boys, Belgrano de Córdoba y El Porvenir. Ya como entrenador fue ayudante de campo de Eduardo Coudet en Rosario Central y dirigió a San Lorenzo en un partido de primera división tras la partida de Claudio Biaggio el año pasado: el 4 de noviembre, Talleres venció a los azulgranas 1-0 en el Nuevo Gasómetro.

Monarriz es el ideólogo de un gran trabajo en la reserva del Ciclón. Fueron campeones del último torneo y se ilusionan en la Copa de la Superliga de la categoría: vienen de golear a River 3-0 como visitantes en la ida de los cuartos de final. En el puñado de semanas con el primer plantel, Monarriz trabajará junto con sus ayudantes Fernando Cinto, Juan Branda y los preparadores físicos Damián Lanatta y Gastón Rojas.

Se viene una semana crucial en el futuro azulgrana. Esta noche San Lorenzo conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en el club no quieren equivocarse. Evaluarán a cada uno de los candidatos. Hablarán con Pizzi, aunque saben que su retorno es difícil. Y una vez tomada la decisión, será vital reforzar el plantel. "Me imagino un mercado de pases muy movido, principalmente en cuanto a las bajas. Y tendremos que reforzar el equipo del medio hacia adelante. No vamos a hacer locuras en lo económico, pero sí vamos a tener elementos y dinero para incorporar a varios futbolistas", remarcó Lammens.

Hoy, en San Lorenzo, la única certeza es que el ciclo de Almirón está terminado.