Marco Ruben vuelve a Rosario Central: a los 39 años, salió del retiro por segunda vez para jugar junto a Di María

Hay historias que se resisten a escribir su punto final y la de Marco Ruben con Rosario Central es, sin dudas, un ejemplo de ello del fútbol argentino. A ocho meses de cumplir 40 años, el delantero anunció su salida del retiro por segunda vez para volver a vestir la camiseta del club rosarino a fin de disputar la próxima Copa Libertadores y se sumará al plantel que dirige Jorge Almirón.

“No es una vuelta. Nunca me fui”, fueron las palabras que utilizó el máximo anotador del Canalla en la era profesional con 106 goles. En una decisión inesperada, podría disputar incluso el torneo local ya que el club rosarino cuenta con un cupo extra por la salida de Franco Frías a Cobresal de Chile.

De esta forma, a más de un año de anunciar su retiro, Ruben se pondrá a disposición del entrenador en los próximos días. “Vuelta: acción de volver a un lugar. Ejemplo: volver a casa. Hay lugares que no se olvidan, historias que nunca terminan. Vuelta es reencontrarse. Es el abrazo que espera porque hay regresos que no son casualidad. Son destino”, definió el club sobre la vuelta del goleador en un video publicado en X.

Su último partido fue el 14 de diciembre de 2024, en el triunfo de Rosario Central sobre Belgrano por 2 a 1, por la Liga Profesional.

No es la primera vez que el delantero de 39 años sorprende con un regreso al fútbol profesional tras haber anunciado su retiro. El 4 de mayo de 2022, anunció que se retiraría del fútbol tras la finalización de la Copa de la Liga. Unos días más tarde, se despidió en el Gigante de Arroyito marcando un gol en la victoria 3-1 ante Estudiantes de La Plata.

“Sueño cumplido, me retiro de la mejor manera. Gran partido, convirtiendo un gol, los compañeros dieron la cara y se jugaron la vida, no puedo pedir más. Feliz de haber cumplido muchos sueños con esta camiseta”, había destacado.

Ruben había regresado a Rosario Central en enero de 2015 después de jugar varios años en Europa. En los siete años que duró su ciclo, se convirtió en el máximo goleador del club en la era profesional al superar a Waldino Aguirre y obtuvo la Copa Argentina en 2018 después de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sin embargo, 18 meses después de anunciar su retiro, el delantero fue anunciado como nuevo jugador de Deportivo Maldonado de Uruguay a partir del 1 de enero de 2024. Tras disputar 13 encuentros, y anotar tres goles, en mayo el equipo rosarino anunció el comienzo de un quinto ciclo con un emotivo video titulado “La historia continúa”.

En su debut, el 2 de junio, Ruben anotó el primer y único gol de su anteúltima etapa con Central en el empate agónico contra Lanús por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Finalmente, el 14 de diciembre, volvió a dejar el fútbol tras disputar el último encuentro de la temporada ante Belgrano. Allí, llegó a contar con la oportunidad de anotar desde los 12 pasos, pero el VAR volvió atrás con la decisión de darle el penal al equipo santafesino.

Cabe señalar que el equipo rosarino lo había convencido para volver en 2024 con la ilusión de compartir equipo con Ángel Di María. Sin embargo, en aquel momento, el extremo extendió su estadía en Benfica por lo que el goleador decidió colgar nuevamente los botines, quedándose sin concretar ese reencuentro dentro de la cancha.

“Son muchas emociones, pero volver a vivir esto y volver a pisar el Gigante para mí fue increíble. No tengo palabras, pensé que se había terminado todo. Volvieron las ilusiones, volvió el sacrificio, me preparé todo lo que pude y si bien creo que ya no estoy para jugar en Primera División, me puse al límite y me desafié en muchas situaciones”, reconoció tras su último partido en diciembre de 2024.

A 14 meses de anunciar su segunda retirada, Ruben volverá a ponerse la camiseta de Central por sexta vez y podrá compartir el mismo equipo con Di María para disputar la Copa Libertadores (previamente habían estado juntos en la edición de 2006).

Al delantero le queda un récord por completar que parece difícil igualar: ser el segundo goleador histórico del club entre amateurismo y profesionalismo. El exjugador de River se encuentra a 52 goles de alcanzar la marca de Ennis Hayes (158). No obstante, el alto nivel que viene mostrando Di María podría ayudarlo a acercarse a ese número en los próximos meses.