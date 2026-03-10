San Lorenzo presentó su nueva camiseta ante una multitud en la histórica esquina de San Juan y Boedo

El barrio de Boedo volvió a latir al ritmo de San Lorenzo. Con una multitud de hinchas en las calles y un escenario montado en una de las esquinas más emblemáticas de su historia, el Ciclón presentó oficialmente la camiseta que vestirá durante la temporada 2026 en una celebración que combinó fútbol, música y un fuerte homenaje a su identidad barrial.

La presentación se realizó en la intersección de San Juan y Boedo, un punto cargado de simbolismo para el mundo azulgrana. Allí, cerca de 7000 simpatizantes se acercaron para participar de un evento abierto al público organizado por Atomik, la marca que viste al club.

Desde temprano comenzó a respirarse un clima especial. La música de un bandoneón y una banda de tango ambientaron la noche, mientras los hinchas se reunían alrededor del escenario instalado en plena calle.

San Lorenzo presentó su nueva camiseta (Prensa Atomik)

El evento buscó algo más que mostrar la nueva indumentaria: fue una celebración de la identidad cultural del club y del vínculo histórico entre San Lorenzo y su barrio.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando se desplegó una camiseta gigante, réplica exacta del modelo titular que utilizará el equipo en la temporada. La estructura, de aproximadamente 25 metros de alto por 18 de ancho y suspendida a unos cinco metros del suelo, se convirtió en el centro de todas las miradas y fue ovacionada por la multitud. Según los organizadores, se trató de la camiseta más grande presentada en el fútbol argentino.

San Lorenzo presentó su nueva camiseta (Prensa Atomik)

El plantel profesional también dijo presente. Entre los jugadores que participaron del evento estuvieron Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio, acompañados por el entrenador, Damián Ayude, y su cuerpo técnico. Su aparición generó uno de los momentos más celebrados por los hinchas, que aprovecharon la ocasión para ovacionar a los futbolistas.

La noche también tuvo presencia de dirigentes y figuras históricas del club. Entre ellos estuvo Esteban González, integrante del plantel campeón del histórico torneo de 1995, junto al presidente interino, Sergio Constantino.

San Lorenzo presentó su nueva camiseta (Prensa Atomik)

El evento fue pensado como una verdadera fiesta popular para los hinchas del Ciclón, con Boedo como escenario natural de un lanzamiento que buscó reforzar el sentido de pertenencia del club con su barrio. Entre banderas, cánticos y celulares levantados para registrar el momento, la noche terminó convirtiéndose en una postal que muchos fanáticos difícilmente olvidarán.

Aunque la camiseta ya fue presentada oficialmente, su estreno dentro del campo de juego tendrá que esperar algunos días. Según confirmaron desde el club, el equipo utilizará la nueva indumentaria por primera vez en el estadio estadio Pedro Bidegain frente a Defensa y Justicia, en el partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.