Jorge Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica de Boca, reveló que el paraguayo Junior Alonso "fue de los jugadores que más rindió, pero por problemas personales es muy difícil que siga en Boca". También se refirió al posible regreso de Edwin Cardona y la situación de su compatriota Sebastián Villa , que afronta una denuncia por violencia de género.

"Como consejo de fútbol, hemos estado muy a gusto con la respuesta deportiva de Junior Alonso. Ha sido uno de los jugadores que mejor ha respondido a la obligación y a nuestra llegada. Ahora bien, hay unas situaciones puntuales y personales. El jugador ha manifestado tener algunos problemas personales para continuar en el club , y aunque nuestro vicepresidente (Juan Román Riquelme) se ha puesto a la orden de Alonso, me parece que esto va a ser una dificultad aun mayor que la económica para poder tenerlo con nosotros", destacó Bermúdez en declaraciones a Fox Sports.

En cuanto a la situación actual de Villa, muy cuestionado tras ser denunciado por su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género, afirmó: "Hablamos seguido con él, estamos en el día a día. Lo de VIlla ha sido doloroso para todos. Lo estamos acompañando, estamos pendientes de todo lo que ocurra en el plano judicial. Ojalá ese problema que tiene en lo judicial lo pueda solucionar. Queremos que la Justicia determine qué es lo que tiene que seguir haciendo Sebastián, pero lo lamentamos muchísimo porque todavía recuerdo la velocidad de Villa por fuera y lo determinante que fue para el título que acabamos de conseguir. Como club hemos obrado con tranquilidad, con sigilo, pero ahora hay un problema judicial".

Sebastián Villa: el club quiere esperar lo que resuelva la Justicia

Respecto de Cardona, que estuvo muy cerca de regresar el semestre pasado, explicó: "Es un jugador importante, trascendente para el fútbol sudamericano. Ya tuvo la oportunidad de estar en nuestro club y dejó muy buenos recuerdos. En su momento tuvo grandes actuaciones y después se fue relegando un poco, y tuvo que volver al fútbol mexicano. Nosotros lo vemos como una posibilidad importante, pero hay que ver muchos detalles económicos y futbolísticos. A nosotros nos gustaría que algún día regrese y que le vaya muy bien, pero no hay nada adelantado como para pensar que vaya a ser el próximo enganche o se ponga la camiseta".

Además, Bermúdez reveló una conversación entre Juan Román Riquelme, líder de esa comisión de fútbol del club desde diciembre pasado, y Carlos Tevez, el emblema del equipo campeón de la Superliga, que limó la relación entre ellos y tras la cual resurgió el actual número 10. "Lo ubicó en lo deportivo, le dijo que las declaraciones que se hicieron quedaban atrás y que disfrute del fútbol con la camiseta de Boca; que en la cancha, en los partidos y en los entrenamientos, demuestre lo que vale. Fue el clic definitivo que le picó el orgullo, que tenía que ponerse el equipo al hombro", señaló el Patrón en Fox Sports.

"Yo no creo que Tevez estuviera por retirarse cuando llegamos, sino que el técnico que estaba antes (por Gustavo Alfaro) lo tenía en una expectativa baja en cuanto a la producción futbolística. Pero sí hay algo puntual que marcó el camino y fue esa charla que tuvo con nuestro vicepresidente segundo, una charla clara, de pocos minutos, para definirle el norte", agregó el colombiano, uno de los pilares de la etapa brillante de Boca, con Carlos Bianchi como DT.

Aquel ciclo siempre es comparado con la etapa de Marcelo Gallardo al frente de River. Dijo Bermúdez: "Los equipos van cambiando a medida que los tiempos y los jugadores van pasando. No cabe duda que ese plantel recordado tuvo situaciones de suerte, de buenas decisiones y se llegó a tener un grupo poderoso, con carácter, de hombres, que sabía guiar y respaldar un estilo. La institución se llenó de confianza y esa misma inercia y confianza fue llevando después a tomar cosas con ligerezas para perder el rumbo que sí empezó a tomar el vecino, que se dio cuenta cómo era la trascendencia y buscar un técnico de la casa, que tomara buenas decisiones y el club lo acompañara", explicó.

Jorge Bermúdez volvió a Boca luego de 18 años, como dirigente, y habló de la actualidad del club

Además, tomó con pinzas la comparación entre ambos DT. "Gallardo no es Bianchi ni Bianchi es Gallardo. Ni en la procedencia ni en las formas, pero en los logros, para mucha gente podría llegar a serlo. Ver a River bajo la batuta de Gallardo, de Francescoli, con el respaldo de la institución, no cabe duda que es de los mejores equipos que ha podido tener esa institución". Y agregó: "Hoy volvemos a estar en un cara a cara, en un mano a mano. Ya se demostró en poco tiempo, pero necesita de continuidad. El campeonato que ganamos se lo ganamos a la incredulidad, el negativismo y le cortamos el camino a un equipo que empezó a ver que el vecino comenzó a crecer otra vez y hacer las cosas distinto; a jugar distinto y convincente".

En un viaje al pasado, el ex defensor central recordó cómo fue la formación y relación del grupo que consiguió tantos títulos de la mano del Virrey, incluida la Copa Intercontinental ante Real Madrid en 2000. Ese año, Boca había ganado la Copa Libertadores en Brasil y el Patrón había marcado el último penal, en la serie, tras la igualdad al cabo del partido. Bermúdez logró seis titulos como jugador en el club. "Siempre recuerdo que a mí y a Oscar Córdoba nos trajo el Bambino (Veira), nos recibieron muy bien y no nos costó la adaptación. Luego, con la llegada de Carlos, lo más inteligente fue entender que las diferencias entre los jugadores eran normales. Las obligaciones eran de los líderes, que teníamos que saber equilibrar las cargas y que lo que pasaba afuera de la cancha quedara afuera de la cancha, que las diferencias no se noten adentro. Nunca permitimos que eso pasara. Carlos era nuestro líder natural, y aunque no estuviésemos de acuerdo con alguna decisión, sabíamos que se lo respetaba", recordó.

De aquel triunfo particular por 2-1 en Japón, apuntó: "Los jugadores del Real Madrid nos miraban por arriba del hombro en el túnel, como si no estuviéramos ahí. Pero por suerte, a los 15 minutos ya estábamos ahí, 2-0 arriba. Bianchi nos había dicho que cuando nos tomaran en serio, les íbamos a estar ganando y no iban a poder remontar el partido y así fue".

Otra situación del pasado que trajo a la actualidad fue al enfrentar a Boca con la camiseta de Newell's, de regreso al fútbol argentino. "Fue una sensación rara en Rosario, pero cuando vinimos a la Bombonera, la gente me saludaba, no dejaba de ovacionarme y sentí por primera vez en mi vida futbolística que estaba haciendo algo que no sentía. Para peor, lesioné a Barijho, que era mi compañero de entrenamientos cuando estuve en el club. Entonces, fueron sensaciones muy fuertes, y cuando me hicieron una nota al costado de la cancha no pude evitar quebrarme al hablar".

Y sobre la llegada de Miguel Russo, el DT elegido tras asumir Jorge Amor Ameal, Bermúdez aseguró: "Se habló muchas veces el tema del entrenador entre los que conformamos la Comisión (con Riquelme, Marcelo Delgado y Raúl Cascini), de los pro y las cosas no favorables. Pero Miguel es un entrenador maduro, conocía Boca, era el último ganador internacional con el club (por la Libertadores 2007) y que vuelva era también una forma de homenajearlo en vida. Después de haber superado una difícil situación con su salud, fue importante para él también reinsertarse, se lo ve feliz en el día a día".