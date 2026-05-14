Jorge Valdano, sobre los favoritos del Mundial: “España, Portugal, Francia y Argentina son las selecciones más temibles”

Resta menos de un mes para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y las opiniones respecto de quién va a quedarse con el trofeo más preciado del fútbol están a la orden del día. Jugadores y entrenadores, en actividad o retirados; periodistas, dirigentes y fanáticos tienen su parecer sobre lo que ocurrirá en Norteamérica y una voz más que autorizada es la de Jorge Valdano, el exdelantero campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 que dirigió a Real Madrid y comentará el torneo para Telemundo.

En una entrevista con la agencia AP, Valdano ubicó a cuatro combinados como máximos candidatos al título, entre los que hay tres de Europa y uno de Sudamérica: “España, Portugal, Francia y Argentina son las selecciones más temibles”.

Jorge Valdano comentará el Mundial 2026 para la cadena Telemundo de México J.J.Guillen - EFE

Sobre la albiceleste, específicamente, remarcó: “Argentina ha logrado lo mejor que puede lograr una selección: ser un equipo. Disperso porque nadie juega en Argentina, ni siquiera el entrenador (Lionel Scaloni) está en Argentina. Pero es un equipo con un liderazgo muy claro, que es el del entrenador y de Leo Messi y jugadores que no han perdido el hambre”.

Además, sostuvo que el campeón del mundo en Qatar 2022 “todavía tiene hambre competitivo” y que afrontará el certamen con “más experiencia” que el anterior. “No olvidemos que la mayoría de ellos jugaron su primer Mundial en Qatar y lo ganaron. Ahora ya tienen roce mundialista y la experiencia en esto cuenta mucho”, se explayó.

Lamine Yamal será la figura del Mundial, según Jorge Valdano FRANCK FIFE - AFP

El favoritismo de la Furia Roja lo simplificó en la presencia de Lamine Yamal, quien, desde su óptica, está llamado a ser el heredero de Lionel Messi: “Un nuevo rey ha empezado a emerger en España, la figura de Lamine Yamal. Vamos a ver su evolución personal que tiene que ver más con relacionarse con su fama planetaria y cómo va a ser capaz de resolver esas cuestiones que Messi ha resuelto muy bien, porque es una persona mucho más contenida y tranquila. Pero se trata de un jugador que tiene unas condiciones sobresalientes. Tiene 18 años y ya ha deslumbrado al mundo”.

Sobre Portugal, que tiene el peso de nunca haber conquistado una cita ecuménica, resaltó la calidad de sus futbolistas: “Tiene buen número de jugadores interesantes y además con un roce competitivo muy fuerte. Varios de ellos juegan nada menos que en el PSG”.

Argentina ha logrado lo mejor que puede lograr una selección: ser un equipo con un liderazgo muy claro” — Jorge Valdano

No obstante, explicó que Ancelotti debe solucionar inconvenientes: “Tiene que resolver un problema que no es habitual en Brasil: le sobran delanteros, tiene 10 de nivel mundial, pero le faltan mediocampistas, laterales, y eso sí que va contra la tradición de Brasil. Eso va terminar en un 4-2-4 con cuatro defensas, que no extrañarían que sean todos centrales para ser más firmes atrás y arriba jugar con la mayor cantidad de talentos posibles. Supongo Raphinha será uno, Vinicius, y ya veremos si llega Neymar. Hay varias incógnitas que debe resolver de acá al comienzo del Mundial. Pero es Brasil. Y no sólo merece respeto sino el temor cuando uno lo tiene enfrente”.

Valdano también fue consultado por otras dos selecciones sudamericanas, Brasil y la Uruguay de Marcelo Bielsa. De la Canarinha envalentonó la presencia de Carlo Ancelotti en el banco de suplentes: “Ancelotti siempre ha silbado bajito y luego lo gana todo. Estuve con él hace poco y lo veo muy confiado”.

Jorge Valdano aseguró que Carlo Ancelotti tiene que resolver varias cuestiones de juego en la selección de Brasil Maddie Meyer - Getty Images North America

En la continuidad de la entrevista, se refirió a la Celeste e hizo hincapié en la “garra charrúa” y que es un equipo al que hay que “tomar en serio”: “Lo que sabemos que es obligatorio en Uruguay: la competitividad extrema de todos sus jugadores que en los mundiales además la multiplican. Tiene algunos jugadores que han estado esta temporada en algún momento entre los top cinco del fútbol mundial como Federico Valverde. Sus jugadores aprenden a ganar desde que nacen. En otros países aprendemos a jugar desde que nacemos. En Uruguay desde que nacen y eso en los granes campeonatos suele asomar. A Uruguay más vale tomarlo en serio".

Por último, fue consultado sobre las chances de México, uno de los tres anfitriones, y resaltó la localía: “El efecto de la localía si se sabe utilizar puede ser euforizante, favorecer mucho la confianza de los jugadores, que es lo más importante que necesita el talento. Como México va a ser local en México y en Estados Unidos, ahí sí va a partir con cierta ventaja. Quiero ver a México en su ambiente y cómo hace para manejar el sistema nervioso que como local no es nada fácil”.

Ancelotti tiene que resolver un problema que no es habitual en Brasil: le sobran delanteros, pero le faltan mediocampistas y laterales

Aun así, sostuvo que no tiene una figura del calibre de Messi o Lamine Yamal para hacer la diferencia: “Perdió algún jugador por lesiones que deben haber sido un golpe para (el técnico Javier) Aguirre. Pero el equipo es competitivo, serio, le falta poder desequilibrar. Le falta el Lamine, el Messi de turno, que son los que te permiten ganar partidos que no mereces ganar“.