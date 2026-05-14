Qué pasará con los vendedores ambulantes que vayan a los estadios del Mundial con presencia del ICE

Aunque las autoridades descartaron operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los estadios del Mundial 2026, una abogada de inmigración explicó que las personas indocumentadas como vendedores ambulantes que trabajen en las inmediaciones de los recintos podrían quedar expuestas a controles en calles, accesos y zonas comerciales.

ICE y el Mundial 2026: qué riesgos enfrentan los vendedores ambulantes

Según la especialista Alma Rosa Nieto, los principales riesgos recaen sobre migrantes con antecedentes penales o con órdenes previas de deportación. En esos casos, asistir o trabajar durante los eventos podría derivar en detenciones.

Qué riesgo corren los vendedores ambulantes migrantes sobre el ICE en los estadios del Mundial 2026 Ryan Murphy - FR172324 AP/Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Es muy importante que las personas que han tenido órdenes de deportación previas y siguen aquí o delitos previos tengan precaución”, sugirió Rosa Nieto en una entrevista con Univision.

Con respecto a quienes piensan trabajar en las inmediaciones de las canchas durante la Copa del Mundo, fue contundente: “Los vendedores ambulantes, si van a estar en el perímetro, están expuestos a que el ICE esté fuera del estadio”.

La abogada recomendó a los trabajadores ambulantes conocer sus derechos básicos ante un encuentro con agentes federales. Entre las medidas, mencionó guardar silencio, solicitar un abogado, pedir una audiencia ante un juez de inmigración y registrar en video cualquier interacción con autoridades.

También sostuvo que existe desconfianza entre sectores migrantes debido a antecedentes recientes en los que el ICE participó en tareas de seguridad fuera de sus funciones tradicionales, en los que incluyeron operativos en aeropuertos.

“Estamos viendo cosas irregulares en todo lo que hace el ICE. Así es que sí, hay que tener desconfianza en participar en estos eventos si una persona está indocumentada”, señaló.

Estados Unidos será sede de 78 partidos durante el Mundial 2026 Evan Vucci - AP

Contradicciones sobre la presencia del ICE en los estadios del Mundial 2026

La controversia se intensificó tras declaraciones de la presidenta y directora ejecutiva del comité organizador de Los Ángeles, Kathryn Schloessman, quien inicialmente afirmó que el ICE estaría presente en el SoFi Stadium durante los partidos para colaborar en tareas de seguridad. Sin embargo, horas después, aclaró que había cometido un error y aseguró que la agencia migratoria no integra el esquema de control interno.

“No hay indicios de que el ICE vaya a ser desplegado en nuestros principales eventos en el SoFi Stadium y el L.A. Memorial Coliseum”, aclaró. Pese a esa rectificación, desde el gobierno federal surgió una versión distinta.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la agencia participará en el operativo general del Mundial 2026, de manera similar a otros eventos masivos celebrados en EE.UU.

“El ICE siempre hace cumplimiento migratorio. Siempre vamos a hacer eso. No estamos ahí para detener masas de personas, pero siempre buscamos a los peores”, aseguró.

Seguridad migratoria y controles durante el Mundial 2026 en EE.UU.

Mullin señaló que la prioridad estará enfocada en personas consideradas de alto riesgo y descartó operativos dirigidos de forma masiva contra aficionados o asistentes a los encuentros deportivos.

Markwayne Mullin detalló el rol de la TSA durante el Mundial 2026

Además, explicó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tendrá a cargo el control de millones de visitantes que llegarán a las ciudades sede. Para ello, se desplegarán más de 300 unidades caninas K9 en aeropuertos y zonas estratégicas con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos.

EE.UU. será sede de un total de 78 partidos durante el Mundial 2026. Este número de encuentros forma parte de los 104 encuentros totales que tendrá la competencia, la cual por primera vez contará con 48 selecciones clasificadas.

Además de albergar la gran mayoría de los juegos, el país gobernado por Donald Trump cuenta con 11 de las 16 sedes del campeonato y será el escenario de la final, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.