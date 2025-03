José Mourinho durísimo contra un futbolista de su equipo: “Necesita un ascensor para subir porque se cansa”

Fiel a su estilo. Nunca esquivándole a la polémica. Así es José Mourinho, que ante todo siempre demostró ser un entrenador ganador. En esa ocasión, el DT portugués que dirige a Fenerbahce de Turquía, no dejó pasar por alto la actitud de uno de sus dirigidos a quien lo expuso públicamente. Se trata de Allan Saint-Maximin: el delantero fue criticado de manera muy dura por su entrenador debido a su falta de compromiso y su estado físico. Además, Mou hizo alusión a unas publicaciones de redes sociales que hizo el atacante y se refirió a ellas con ironía.

Fenerbahce venía de días complicados tras la dura eliminación en los octavos de final de la Europa League por penales ante Rangers de Escocia y este domingo empató 0 a 0 contra Samsunspor, por la fecha 29 de la Superliga de Turquía. Este resultado no le permitió acercarse al líder Galatasaray a nueve fechas del final y continúa en el segundo puesto, a nueve unidades de distancia.

Tras el partido, Mourinho habló con la prensa y se refirió a la parte ofensiva del equipo y en ese momento recordó la gran cantidad de oportunidades que le dio al atacante Allan Saint-Maximin para que se gane la titularidad.

Jose Mourinho dirigiendo a Fenerbahce en el clásico ante Galatasaray OZAN KOSE - AFP

Es sabido que cuando Mou no está contento con algo, su gesto es más que evidente y al parecer su relación con el francés no pasa por el mejor momento. Sin ningún problema, contó que el exfutbolista de Newcastle en los últimos tres meses no tuvo un período en el que haya entrenado cuatro días seguidos. “Eso nunca ha sucedido”, manifestó en primer lugar.

El detonante de esto se dio con unos supuestos datos de entrenamiento manipulados, en los que Saint-Maximin habría mostrado su gran exigencia y compromiso a la hora de entrenarse con sus compañeros de equipo equipo en redes sociales. “Es manipulación. Ese día corrió más que los demás porque estaba en una sesión individual mientras el resto del equipo hacía una sesión táctica”, reveló sobre esa situación. Pero The Special One siguió hablando. Luego, se refirió una publicación que subió el delantero hace algunos días atrás en su cuenta de Instagram en la que decía: “Va a necesitar más que eso para deprimirme. Cuando una mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras, tarda más pero finalmente llega”.

Allan Saint-Maximin no juega desde el 6 de marzo; pasaron dos partidos y no fue convocado a ninguno de los dos Anadolu - Anadolu

Mourinho se hizo eco de este mensaje y en la conferencia de prensa le respondió con mucha ironía y con su característico sarcasmo: “No sabía que Maxi tenía talento para la poesía. Yo también soy bueno en eso. Solo puedo decir que cuando un futbolista se entrena bien, está en forma y, por lo tanto, puede subir las escaleras, no necesita ascensor. Pero si no se entrena bien, si llega tarde y tiene sobrepeso, necesita ascensor para subir porque se cansa muy rápido subiendo las escaleras”, reflexionó. Luego, agregó: “No está en condiciones de jugar. Puede compartir todas las fotos que quiera. Puede editarlas si quiere, puede hacer abdominales. No se entrena. Si no se entrena con regularidad, no estará en forma para jugar”, reveló el portugués.

Allan Saint-Maximin tiene 28 años, es francés y jugó en equipos como Saint-Etienne, Hannover de Alemania, Bastia, Mónaco y Niza. Luego fue traspasado a Newcastle donde estuvo cuatro temporadas y su último equipo había sido Al-Ahli de Arabia Saudita. Desde su llegada a Fenerbahce el año pasado el delantero jugó 26 partidos (1502 minutos) de 45 posibles entre Superliga, Copa de Turquía, Champions League y Europa League. Sin embargo, sólo fue titular 11 partidos y anotó tres goles.

Cómo juega Allan Saint-Maximin

La última vez que el francés tuvo acción fue el 6 de marzo en la ida de los octavos de final de la Europa League ante Rangers, que fue derrota por 3 a 1 en Estambul. Aquella noche, Saint-Maximin jugó 38 minutos. Tras ese partido no fue convocado ni para el desquite ante los escoceses y tampoco para el empate de este domingo.

Con estas declaraciones cruzadas, la relación entre Mourinho y Saint-Maximin parece estar rota. Todo indica que el delantero francés tendrá que esforzarse al máximo si quiere volver a ser tenido en cuenta mucho más por el entrenador portugués. Para eso, deberá cambiar su situación o a finales de esta temporada deberá buscar un nuevo destino en el próximo mercado de pases.

LA NACION