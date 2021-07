Juan Cuadrado, el líder de Colombia en la Copa América y los clubes de sus fallidas conexiones argentinas

Una relación particular, novelesca. Juan Guillermo Cuadrado es una de las caras más reconocidas de Colombia, y su fallida conexión argentina es parte de la historia futbolística del volante de Juventus. El antioqueño podría ensayar un repaso de aquella aventura de rechazos que desanduvo cuando probó suerte en River, Boca, Nueva Chicago, El Porvenir y hasta Tiro Federal (Rosario) : las puertas nunca se abrieron. Regresó a Deportivo Independiente Medellín, desde donde en 2009 lanzó una fantástica carrera por el calcio y la Premier League. Este martes a la noche, en Brasilia, con la experiencia que entregan los 33 años, liderará a su selección en la búsqueda de la clasificación a la final de la Copa América; ¿el rival? la Argentina.

“Tenemos la ambición de jugar una final. Tenemos fe y creemos que podemos. Tenemos grandes jugadores y tenemos la ambición de hacer un buen partido. Argentina es una de las mejores selecciones, pero si estamos unidos y damos todo por el compañero podemos lograr el objetivo”, analizó Cuadrado, que retornará al equipo, tras cumplir la suspensión ante Uruguay, por acumulación de amonestaciones.

La asistencia de Cuadrado para el gol de Borja

El juego con la Celeste lo vivió con intensidad desde la tribuna, alentando, pero también dando indicaciones. “Se vive diferente y sufrí con los penales”, admite el volante, que saltó a la cancha para celebrar la victoria con David Ospina, el héroe de la serie.

Un mes atrás, Colombia y la Argentina empataron 2-2 en Barranquilla, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. En ocho minutos, la selección tomó ventaja y en tiempo de descuento Miguel Borja selló la igualdad, tras asistencia de Cuadrado y una floja respuesta de Agustín Marchesín, que había reemplazado al lesionado Emiliano Martínez. “Con una buena posesión de la pelota podemos crearle peligro y el juego aéreo también será importante; se aprende de cada partido”, recordó aquel inicio de espanto, la reacción y también expuso que la Argentina no es solo la estrella de Lionel Messi: “Tendremos que partir de una defensa sólida: no tienen solamente a Messi, si no a varios buenos jugadores. Por eso es una bendición jugar este partido”.

Juan Cuadrado frente a Venezuela, por la Copa América EVARISTO SA - AFP

Catorce años después de deambular con apenas 200 dólares en el bolsillo por Buenos Aires, de tener que elegir entre almorzar o cenar porque el dinero que le dejó el representante no permitía hacer las dos comidas, Cuadrado intentará conducir a Colombia a jugar por tercera vez una final de Copa América.