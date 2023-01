Juan Nardoni, el volante de Unión por el que Fernando Gago le hace desembolsar a Racing 6.000.000 de dólares

escuchar

SANTA FE.- Una apuesta fuerte. La Academia, en realidad Fernando Gago, apunta sus energías a una pieza. Por eso el volante central de Unión, Juan Ignacio Martín Nardoni (20 años), desembarcará en Racing por una cifra que el club santafecino expresó mediante un comunicado oficial en sus redes sociales que impacta: US$ 4.750.000. Pero no se detiene allí la montaña de dólares que desembolsará la entidad de Avellaneda. El tatengue mantendrá una plusvalía del 10% por una futura venta del jugador. La cifra total, con impuestos y comisiones, que abonará Racing, asciende a US$ 6.000.00. El pago de la transferencia se realizará a la cotización del dólar del Banco Nación, aclaró dicho comunicado.

Aunque el club santafecino realizó el anuncio oficial, aún quedan pasos pendientes. Racing envió el contrato para que lo revise y firme Unión; los dirigentes tatengues avalaron el texto, pero solicitaron que Racing abone el anticipo de 2.750.000 dólares a la cotización oficial antes de remitir el transfer a Avellaneda. Se estima que esa cuestión será motivo de conversación telefónica entre los presidentes Luis Spahn y Víctor Blanco.

El futbolista tiene previsto viajar a Buenos Aires para realizar el examen médico correspondiente y luego de firmar el contrato quedar a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Fernando Gago. Como venía realizando la pretemporada en el plantel santafecino, es casi seguro que integrará la delegación del equipo de Avellaneda que viajará a Dubai para el partido ante Boca, del 20 de enero, por la nueva Supercopa Internacional.

Juan Nardoni, mediocampista de buen pie de Unión Instagram

Con esta incorporación, Racing “rompió” el mercado de pases y cerró la séptima incorporación más costosa del fútbol argentino. La lista de “los más caros” del mercado local la encabezan Lucas Pratto (a River por US$ 11.500.000), Iván Marcone (a Boca por US$ 7.500.000), Eduardo Salvio (a Boca por US$ 7 millones), Jan Hurtado (a Boca por US$ 6.750.000), Miguel Borja (a River por US$ 6.700.000) y Carlos Tevez (a Boca por US$ 6.500.000).

Apenas finalizó la temporada 2022, la institución de Avellaneda inició contactos con Unión para cumplir el deseo de Gago, quien venía realizando un seguimiento de la labor del mediocampista y solicitó que su club realizara el esfuerzo económico suficiente para contratarlo. Nardoni, representado por la empresa Squadra, firmará el contrato que lo ligará a Racing hasta diciembre del 2025.

Así juega Nardoni

El futbolista surgido en esta provincia, que también era pretendido por Puebla y Santos Laguna (México), y Vasco Da Gama (Brasil), se suma a las incorporaciones del defensor chileno Oscar Opazo y el mediocampista ofensivo Maximiliano Moralez, quienes ya se entrenan en el club de Avellaneda.

Según admiten voceros del club de Avellaneda, la idea de Gago es contar con otro mediocampista de salida como Aníbal Moreno, que no tiene reemplazo en esa zona clave de la mitad del campo de juego. Hoy en ese puesto Gago sólo cuenta, además de Moreno, con el juvenil Maico Quiroz. Nardoni puede jugar de volante interno, con libertad para adelantarse y generar fútbol.

Estas urgencias de Gago por contar con más piezas para la mitad de la cancha obedece a que no cuenta con Emiliano Vecchio y Leonel Miranda, ya que mabos sufrieron lesiones que los tendrá al margen hasta el primer semestre de 2023 (roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda). Pero, por ahora, Racing no tiene previsto cerrar el mercado, ya que seguirá intentando contar con el volante de San Lorenzo, Agustín Martegani (20).

Juan Nardoni Instagram

Del primer pago que realice Racing, el 20 por ciento del total de la operación ingresarán al Santa Fe Fútbol Club, por el derecho de formación. Así quedó establecido en el contrato que se firmó en 2015, cuando el mediocampista de Nelson se sumó a las inferiores de Unión. De ese club surgieron, además de Nardoni -y entre otros-, Facundo Farías y Brian Farioli (Colón) y Jonatan Torres (Sarmiento).

Sobre el tema, el presidente tatengue, Luis Spahn, dijo: “Nosotros estaríamos felices de que Nardoni se quede una temporada más en el club. Pero sabemos de su futuro y de lo que genera en la cabeza del jugador una posibilidad así”.

La transferencia abre un interrogante: Unión saldrá al mercado a buscar un volante o Gustavo Munúa se conformará con lo que hay en el plantel y pedirá que se destine ese dinero a reforzar la ofensiva, tras la salida de varios delanteros. Todo un desafío.

Sus inicios en Boca y Libertad de Nelson

Oriundo de Nelson, 42 kilómetros al norte de esta capital, donde nació 14 de julio de 2002, “Juani” Nardoni se inició futbolísticamente en los clubes Boca y Libertad de esa localidad. Luego se trasladó a la capital provincial para sumarse a Corinthians Santa Fe (hoy Santa Fe Fútbol Club) y finalmente -tras superar una prueba- terminó recalando en Unión, donde comenzó a jugar en las categorías juveniles.

En 2019 fue convocado para entrenarse con el plantel profesional y el 31 de agosto de ese año debutó en el primer equipo, en la derrota que sufrió el tatengue por 2-1 ante San Lorenzo de Almagro. Ese día ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Gastón Comas. Poco tiempo después firmó su primer contrato profesional.

Juan Nardoni festeja con la camiseta de Unión el único gol en Primera, ante Sarmiento de Junín Instagram

Nardoni sólo tiene 79 partidos en la primera división y apenas un gol, el que le marcó a Sarmiento de Junín, la noche del 8 de septiembre de 2022, y que significó para el equipo conducido por el uruguayo Gustavo Munúa quebrar una racha de cinco derrotas consecutivas.

Nardoni es diestro, tiene buen pie y una de sus principales virtudes es cuando rompe líneas por adentro, es veloz con la posesión de la pelota y le gusta jugar de área a área, aunque pisa más las adversarias. Esas características empujaron a Gago a pedirlo con insistencia. Ahora todo dependerá de cómo el DT lo potencie y cómo Nardoni se adapte a las exigencias y la presión de jugar para la Academia. Personalidad no le va a faltar.