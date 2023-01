Mateo Carreras, imparable: el wing anotó un hat-trick en el primer tiempo para Newcastle Falcons contra Leicester Tigers

escuchar

Mateo Carreras vive un presente soñado en Newcastle Falcons. El tucumano cerró el 2022 convirtiendo siete tries en sus últimos siete encuentros, afirmándose como el tryman de la Premiership inglesa con ocho conquistas, empatado con Ollie Hassell-Collins (London Irish), Cadan Murley (Harlequins) y Max Malins (Saracens). Para el primer partido de 2023, en el que se enfrentó con el campeón defensor, Leicester Tigers, el wing se cortó definitivamente como el único líder en la lista con una actuación estelar, firmando nada menos que un hat trick en el primer tiempo.

Carreras, que estuvo acompañado en el equipo titular por sus compatriotas Matías Orlando y Matías Moroni, abrió el marcador para los Falcons a los 13 minutos, a partir de una buena jugada colectiva originada en un line sobre la derecha en la que el tucumano apareció por la izquierda para cerrar la primera conquista, llegando cerca de la línea de fondo pero luego enganchando hacia adentro para apoyar más cerca de la H. Aquel movimiento final fue importante para que luego Brett Connon lograra la conversión y su equipo se pusiese arriba por 7-0.

El primer try de Carreras

Para el segundo tanto del argentino, ya con el tanteador en 14-5 para los locales, fue Connon el encargado de devolverle el favor a Carreras después de que el apertura lograra un avance fundamental por el centro para dejarle servido el try al tucumano, que apoyó debajo de la H. Con la posterior conversión, se extendió la diferencia a 16 puntos en 36 minutos.

El segundo grito de Carreras

Pero el más deslumbrante de los tres tries del argentino fue el último de ellos. Casi inmediatamente después del anterior, Carreras interrumpió el avance de Leicester con una intercepción perfecta, avanzando casi 80 metros en una corrida imparable hacia el ingoal rival para apoyar cómodamente y cerrar la primera parte ganando 28-5 y ya asegurando el punto bonus en los primeros 40 minutos.

La tercera conquista de Carreras en el final del primer tiempo

El hat trick significa que Carreras alcanzó ya los 11 tries en la actual temporada, un registro que ya lo coloca tercero entre los argentinos que más anotaron en una sola temporada en Europa, detrás de Juan Imhoff (12 tries con Racing 92 en 2017/18) y Agustín Creevy (14 con London Irish en el último curso). Y con siete encuentros más aún por disputarse, es muy probable que el tucumano rompa el récord.

No obstante, el final del partido no fue el mejor para el wing, que a raíz de una molestia se debió retirar a los 50 minutos para ser reemplazado por Elliott Obatoyinbo, sin antes recibir una ovación de pie por parte de todo Kingston Park. Y en su ausencia fue Tute Moroni el encargado de continuar con el asalto argentino, salteándose la marca para apoyar lo que fue el 45-19 parcial contra su ex equipo, contra el que festejó repitiendo el gesto de “Topo Gigio” que Lionel Messi hizo ante los Países Bajos en el Mundial de Qatar.

👂🏉 @tutemoroni y la inexorable ley del ex.



🦅 El centro argentino firmó su try en el triunfo de Newcastle por 45-26 sobre Leicester por la #Premiership.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/4kUHwtuEpy — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 7, 2023

El triunfo final por 45-26 ante el campeón defensor resulta una bocanada de oxígeno para unos Newcastle Falcons que están lejos de firmar su mejor registro; habiendo arrancado la fecha anteúltimos de 12 equipos, escalaron al séptimo lugar, pero aún están a cinco puntos de Gloucester, el último clasificado parcial al playoff de la Premiership.

LA NACION