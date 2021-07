Juan Ramírez: quién es el ex compañero de Riquelme que desató una fuerte controversia entre Boca y San Lorenzo

“Las condiciones las ponemos nosotros”. El manager de San Lorenzo, Mauro Cetto, cuestionó este domingo “la manera de manejarse” de Boca con el mediocampista Juan Ramírez, quien no se presentó para jugar el partido con Arsenal después de una conversación con el vicepresidente segundo “xeneize”, Juan Román Riquelme. Lo que está ocurriendo es un “misterio para todo el mundo, sobre todo por las formas y las maneras de manejarse”, dijo Cetto en declaraciones a TyC Sports.

Boca acordó el contrato con el futbolista e hizo una oferta de 2.000.000 de dólares por el 60% de la ficha que le pertenece al club de Boedo, lo que fue rechazado inmediatamente. Ramírez, para ejercer presión, no se hizo presente en la concentración el sábado y le avisó a la dirigencia que no jugará más en San Lorenzo pese a tener contrato vigente.

”Las condiciones (de una posible venta) las ponemos nosotros, no las pone ni el jugador ni en este caso muchísimo menos Boca”, advirtió Cetto, tras reconocer que la propuesta de compra está “muy lejos” de las aspiraciones den San Lorenzo. El manager “azulgrana” señaló que “la manera de manejarse no fue la correcta” por la llamada de Riquelme al jugador de 28 años con el que compartió el plantel que ascendió a Argentinos Juniors a Primera División en 2014.

Cetto fue más específico y criticó a Juan Ramírez por su accionar y dijo que en la previa del debut de un torneo se encontró con un jugador “diciendo que no quería jugar porque quería irse por una supuesta oferta de Boca”.

Pero el dirigente también cuestionó la forma en que se manejó el Consejo de Fútbol de Boca liderado por Juan Román Riquelme: “Estamos molestos con la forma de manejarse de Boca, contactarse directamente con el jugador, nos trae un problema grande. Además, sabían que la intención nuestra era no vender al jugador”, afirmó Cetto y reconoció que Ramírez habló con él antes de tomar la decisión de no concentrar. Y esa situación tensó más el contexto: “Conmigo habló, no son las formas, intentar hacer algo por la fuerza”.

San Lorenzo pretende unos 4 millones de dólares por el pase del futbolista nacido en el partido bonaerense de Merlo y Boca, de momento, apenas alcanzó la mitad de ese monto. Como una muestra de la tensión que generó este caso, San Lorenzo envió un escribano al estadio de Arsenal para constatar que Ramírez no se presentó al partido luego de haber sido incluido en la lista de convocados por el director técnico Paolo Montero, que se presentaba como DT del Ciclón.

Además la dirigencia “azulgrana” acusa al jugador de abandono de trabajo y evalúa por estas horas aplicar una multa y apartarlo del plantel mientras se define su futuro.

Juan Ramírez fue compañero de Riquelme en Argentinos. Mediocampista zurdo con un gran ida y vuelta, era uno de esos clásicos futbolistas que beneficiaban el juego del ex 10 de Boca, pasándole por el costado para que el enganche luego lo asista con pases filtrados. Tiene despliegue y llega al gol; tiene calidad para ejecutar las pelotas paradas de San Lorenzo, aunque con la llegada de los hermanos Romero perdió protagonismo en ese rol. En este mercado de pases también le había puesto el ojo Marcelo Gallardo para llevarlo a River.

Surgió de las divisiones inferiores de Argentinos. Debutó en el “Bicho” el 21 de mayo de 2011 contra Olimpo (Bahía Blanca) en una derrota por 1-0. Su primer gol en primera lo marcó el 13 de mayo de 2012 contra Racing en una victoria (2-1). Su explosión la consiguió en Talleres de Córdoba, de la mano de Frank Kudelka. Y tiene una particularidad: Ramírez es un futbolista al que más infracciones le cometieron en los últimos dos campeonatos. Por encima de cualquier wing o enganche del fútbol argentino. Tiene un gran slalom para gambetear en velocidad y una vez que rompe las líneas defensivas lo tienen que frenar con faltas. Entre otras cosas, es una de las virtudes por la que lo busca Riquelme.

