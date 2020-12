25 de octubre: "Le voy a ganar a Boca", por Juanfer Crédito: @juanferquinterop

Se cumplen dos años de la gran conquista de River en la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid. Aquel 9 de diciembre quedó marcado a fuego en la historia del fútbol argentino y siguen apareciendo materiales únicos de lo que fue la súperfinal de América. Para celebrar el segundo aniversario, Juan Fernando Quintero, autor de uno de los tres goles del triunfo por 3-1, dio a conocer una foto premonitoria sobre la definición.

"Feliz día. 15 días antes del gran día, yo ya estaba en la final. #GloriaEterna", posteó Juanfer en sus cuentas de Twitter e Instagram. En la publicación, compartió una foto del 25 de octubre, a dos semanas de la primera final en la Bombonera, en la que escribió en un espejo con marcador: "Le voy a ganar a Boca".

Minutos después de aparecer, la publicación se viralizó en el mundo River y generó miles de respuestas de los fanáticos millonarios para celebrar la fecha con Quintero, quien empezó a definir aquella final en Madrid con un espectacular zurdazo a los 109 minutos en el segundo tiempo suplementario. La reacción no solo vino de parte de los hinchas: Nicolás De La Cruz y Ramiro Funes Mori le escribieron para felicitarlo.

En una conversación con Revista 1986 que fue publicada este miércoles y se verá reflejada de forma completa en el libro "El Ángel Blanco", escrito por Julieta Argenta, el talentoso futbolista colombiano contó a qué se debió esa foto. "Hice un trabajo mental quince días antes. Cuando me levantaba, todas las mañanas escribía en mi espejo que iba a ganarle a Boca. Fue un trabajo demasiado fuerte. Fue una visualización y un enfoque grandísimo. No veíamos televisión y no prendíamos nada, porque solo se hablaba del clásico", explicó Quintero.

"Yo tenía una lesión en el gemelo y las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. El día antes del partido hago unos pateos con Marcelo y Mora y estaba muy bien. Esa fue la prueba. Yo sabía la dimensión del partido. Cuando entré, íbamos perdiendo, pero empezamos a jugar bien y adueñarnos del partido. Yo los sentí antes del partido. Tuve un instinto de saber que íbamos a ganar e íbamos a pasar por encima de ellos. No fue fácil, no lo puedo negar. Pero mi mamá también me lo había dicho antes de viajar a casa. Pensé mucho en mis abuelos antes del partido y quería darles ese triunfo a ellos y poder representar muchos sueños de mi barrio y de mis amigos que ya no están y siempre me apoyaron. Yo soy esto por todos esos sueños y todas esas personas con los que estuve. Se lo de dedico a ellos y les digo a todos que no dejen de soñar, que se pueden hacer realidad con constancia y dedicación", cerró Juanfer.

