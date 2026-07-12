“Me están esperando”: el incómodo momento que vivió Lionel Messi con un periodista tras la victoria ante Suiza

La selección argentina dio otra muestra de carácter al vencer por 3-1 a Suiza y así clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará, el próximo miércoles, a Inglaterra. Una vez terminado el encuentro, Lionel Messi, quien, en esta ocasión, no convirtió goles, era esperado por un séquito de periodistas en la zona mixta. Sin embargo, con un gesto atípico en él, el futbolista siguió de largo sin dar declaraciones en ese momento.

La selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial Instagram (@afaseleccion)

Con una caminata rápida, escoltado por parte del cuerpo técnico y utileros, el capitán de la selección no obedeció al llamado de los periodistas y aseguró que lo “estaban esperando” en el micro. Sus gestos denotaban cierta incomodidad por la presencia de los medios de comunicación, a los cuales el rosarino siempre atendió con amabilidad.

Tras esta situación, se conocieron algunas declaraciones escuetas de Messi sobre lo que será el próximo escollo de la selección, un rival al que nunca enfrentó en su carrera como jugador de la Albiceleste.

Gol de Julián Álvarez (2-1)

“Es especial enfrentarse a las selecciones grandes. No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo”, destacó Messi sobre este encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles, a las 16 (hora argentina).

Al igual que la Argentina, la selección europea también atravesó el tiempo suplementario para vencer a Noruega en los cuartos de final. “Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más y a veces se nota”, sostuvo Leo, quien recordó el encuentro ante Cabo Verde, por los 16avos de final.

El posteo de Messi en Instagram

Horas más tarde, con las pulsaciones bajas y más reflexivo, el delantero de 39 años se expresó en su cuenta de Instagram. “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo".

Visiblemente cansado, sin poder brindar su mejor versión en el campo de juego, Messi dejó entrever su cuota de técnica y talento en algunos tramos del partido. Sin poder filtrar la pelota al área, ni encontrar el hueco necesario para desnivelar con su remate de media distancia, el jugador insignia de la selección enfocó sus energías en criticar algunos fallos del árbitro, quien se mostró inflexible al querer hablar con los 22 jugadores de campo.