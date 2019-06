Fernando Batista, conductor del Sub 23 argentino Fuente: AP

Fernando Batista, entrenador de la selección Sub 23 de Argentina, anunció la convocatoria de 22 jugadores que integran la lista preliminar para comenzar los entrenamientos de cara a los Juegos Panamericanos de Lima, cuyo torneo de fútbol se disputará entre el 29 de julio y el 10 de agosto.

El próximo lunes comenzará la etapa de entrenamientos para los Panamericanos, cuyo torneo de fútbol se disputará en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, el mismo escenario en el que el seleccionado Sub 17 se consagró campeón Sudamericano en marzo pasado.

En la nómina no figuran jugadores de Boca, River, Racing e Independiente, que decidieron negar los pedidos hechos por Batista. "Si los clubes no me ceden los jugadores yo no puedo hacer nada, tendré que buscar otras opciones. A ellos le doy la misma importancia que a los jugadores citados desde un principio", amplió Batista, en declaraciones a radio Rivadavia.

En concreto, los jugadores que había sido solicitados por Batista y no fueron cedidos con Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo (Boca), Ezequiel Centurión y Julián Álvarez (River), y Matías Zaracho (Racing). Vale destacar que los clubes se ampararon en que los Panamericanos no son considerados como un torneo oficial de la FIFA, por lo tanto no tienen la obligación de ceder futbolistas.

Del mismo modo, el entrenador se quedó con las ganas de convocar a cinco jugadores mayores de edad, ya que también se vio impedido por las negativas de los clubes. En ese sentido, el DT había elegido a Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez, Lisandro López, Fabricio Coloccini y Lucas Menossi, pero ante los problemas con las citaciones señaló: "No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan".

En la nómina de 22 el nombre destacado es el del volante creativo Matías Vargas (Vélez), además de Nicolás González (ex Argentinos Juniors y actualmente en Stuttgart), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Nicolás Domínguez (Vélez) y Agustín Urzi (Banfield). Hay, además, cuatro convocados del ascenso: Joaquín Novillo (Belgrano), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Gonzalo Miceli (Nueva Chicago) y Nicolás Demartini (Temperley).

Batista tendrá solamente cuatro días para tomar decisiones, ya que el viernes 5 se informará la nómina final con 18 jugadores, por lo cual deberá descartar cuatro nombres entre los convocados.

En Lima, Argentina integrará el Grupo A y se medirá sucesivamente contra Ecuador (29 de julio), México (1° de agosto) y Panamá (4 de agosto). Los dos primeros accederán a las semifinales.