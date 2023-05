“Jugamos con el dolor de barriga del año pasado”: la panzada de fútbol de Manchester City ante Real Madrid para ser finalista de la Champions League

escuchar

Tenía una cuenta pendiente Manchester City con Real Madrid y se la cobró con más intereses que los que revolea el Banco Central de la Argentina. En la temporada pasada, al equipo de Pep Guardiola se le puso cara de tonto cuando el Madrid le arrebató de manera increíble la clasificación a la final que ya tenía en el bolsillo. El fútbol los volvió a cruzar este año por la misma instancia de la Champions League, y Manchester City fue en la revancha una oda al fútbol para barrer con un 4-0 al actual campeón y más ganador de la competencia (14 títulos).

En búsqueda de su primera Orejona en su segunda final de la historia, Manchester City sacó pasaje en primera clase para enfrentarse a Inter, el 10 de junio, en la bulliciosa Estambul. Habrá un campeón argentino, algo que no ocurre desde 2015, con Lionel Messi en Barcelona. Puede ser Julián Álvarez, que entró a los 44 del segundo tiempo y menos de dos minutos después adornó la goleada con una definición cruzada ante un Thibaut Courtois que había sacado más de lo que no había podido evitar. Así de aplastante fue la victoria. Y si no es la Araña, festejará Lautaro Martínez, capitán y figura de Inter, el finalista sorpresa, que también cuenta con Joaquín Correa. Julián y Lautaro, quienes lucharon por el puesto de centro-delantero en el Mundial de Qatar, ahora estarán en veredas enfrentadas por la mayor gloria europea.

Guardiola, exultante; detrás, un abatido Ancelotti Jon Super - AP

Inspiración individual y sentido colectivo. Un City completo, admirable en varios pasajes. Con otros intérpretes, hizo recordar al mejor Barcelona de Guardiola, que sin Lionel Messi no pudo volver a ser campeón de la Champions, ni en Bayern Munich (tres semifinales) ni en el City (segunda final). Irá a Estambul con el cartel de candidato, de favorito.

El City hasta se permitió prescindir en toda la serie de los goles de Erling Haaland, que había marcado en todos los encuentros de local por la Champions. Esta vez no pudo con la imponencia de Courtois, pero el City desplegó tantos recursos que desniveló por otras vías.

El primer gol fue para certificar un dominio abrumador y el segundo llegó cuando Real Madrid insinuaba una de sus tantas resurrecciones. Era una semifinal de Champions League, pero parecía uno de los tantos partidos de la Premier League que Manchester City disputa contra rivales que penan en la categoría y aguantan como pueden la tormenta futbolística que se les viene encima.

Lo más destacado de Manchester City 4 - Real Madrid 0

Si el 2-0 de del primer tiempo no se amplió fue porque Courtois le tapó dos cabezazos a Haaland. Y porque al City, de tanto recrearse con los pases y un control absoluto, le faltó un poco más de filo en la definición. Las estadísticas de los primeros 45 minutos se correspondían con el resultado: 71 por ciento de posesión, más remates (13, cinco al arco, contra uno del Madrid), 352 pases contra los famélicos 137 de los visitantes.

Circulación, pases y movilidad para crear superioridad numérica en campo del Madrid, donde en la etapa inicial no creció el pasto de tanto tránsito. Salvo el de Haaland contra Courtois, el City ganaba todos los duelos individuales. Walker engullía a Vinicius; Kroos, que sufre como volante de contención, no encontraba a De Bruyne; entre Rodri y Stones, que se sumaba al eje central, le hacían el dos contra uno a Modric; Carvajal no descifraba la gambeta corta de Grealish; Bernardo Silva se escurría de Camavinga; Valverde, pendiente de Gundogan, no intervenía, y Rodrygo tuvo que cruzar de banda un par de veces para salir de la custodia de Akanji.

El gol de Julián Álvarez

El primer gol fue marca registrada del City: secuencia de cuatro pases para que Silva entrara por el callejón del N° 8 para definir con un zurdazo. En los minutos siguientes hubo un intento de reacción de Real Madrid -el remate de Kroos en el travesaño, un par de corridas de Benzema y Vinicius- que Manchester City sofocó con la autoridad que requerían la circunstancia y la jerarquía del rival. Ahora fue sobre la izquierda, con Grealish y Gündogan, donde se gestó el segundo gol, con el cabezazo de Silva tras tomar el despeje de Courtois.

A Real Madrid le aparecían jugadores del City por todos lados y no atinaba a frenar a ninguno. El equipo de Ancelotti tiene caparazón grueso para soportar la adversidad, ya dio muestras sobradas en la anterior Champions. Y nunca hay que darlo por desahuciado, en los 90 minutos sabe encontrar su momento para intentar cambiar la historia.

Julián Álvarez, suspendido en el aire, festeja su gol, seguido por Foden PAUL ELLIS - AFP

El segundo período tuvo un arranque un poco más equilibrado. Manchester City parecía hacer la digestión después de haberse empachado con la pelota. Después del cuarto de hora, Ancelotti hizo un retoque con el ingreso de Rudiger por Modric (Alaba pasó al lateral izquierdo y Camavinga de mediocampista central para liberar a Kroos de una función en la que padecía con el tiqui-taca del City).

El conjunto de Guardiola pasó a experimentar otra vía: el contraataque. El partido estaba en ese tramo en el que flotaba la incógnita de si un descuento de Real Madrid -lo tuvo con un tiro libre de Alaba- abriría la caja de los truenos para el City, como pasó hace un año. Pero el City completó su obra desde la rotundidad futbolística y el resultado.

El cabezazo de Haaland será tapado por Courtois PAUL ELLIS - AFP

Real Madrid terminó de entregar su corona de campeón con el gol en contra de Militao en el tiro libre en forma de centro de De Bruyne. La frutilla la puso la “Araña” Álvarez, que no había tenido minutos en el Bernabéu. En el Etihad, lleno con 52.300 espectadores, le alcanzaron cuatro para lapidar al Madrid. Fue un gol “a lo Álvarez”, con su presión para que Tchouameni perdiera la pelota y el pique inmediato al corazón del área para recibir la asistencia de Phil Foden. Frialdad y precisión ante el gigante Courtois. Tercer gol del cordobés en esta Champions, tras los marcados a Sevilla y Copenhague, ambos en la etapa de grupos. En la semifinal del Mundial hizo dos contra Croacia.

“Jugamos con el dolor de barriga que teníamos acumulado del año pasado”, dijo Guardiola tras la panzada de fútbol que se dio su equipo.