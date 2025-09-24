LA NACION

El gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano, por la Liga de España

En la última fecha, el delantero argentino evidenció su enojo por haber salido frente a Mallorca

El zurdazo de Julián Álvarez para volver a convertir con el Atlético de Madrid, tras cuatro partidos
El zurdazo de Julián Álvarez para volver a convertir con el Atlético de Madrid, tras cuatro partidosJAVIER SORIANO - AFP

Atlético de Madrid recibe a Rayo Vallecano por la sexta jornada de LaLiga, en un encuentro que tiene a Julián Álvarez nuevamente como titular, tras el gesto de fastidio que protagonizó el último domingo al ser sustituido frente a Mallorca. La presencia del delantero desde el inicio, en un partido clave antes del clásico ante Real Madrid, reaviva el foco sobre su relación con Diego Simeone, a partir de la posición en la que el técnico le ha asignado en este arranque de temporada.

Con la Araña nuevamente como titular, los colchoneros salieron a la cancha con otro argentino, Nahuel Molina. Mientras que Juan Musso, Nicolás González y Giuliano Simeone comenzaron en el banco de suplentes. El único que quedó afuera es Thiago Almada, que continúa lesionado. En la visita, arrancó el partido el arquero Facundo Batalla y, entre los suplentes, Oscar Trejo, surgido en Boca.

La celebración de Julián Álvarez tras convertir el 1-0 parcial para el Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano
La celebración de Julián Álvarez tras convertir el 1-0 parcial para el Atlético de Madrid ante Rayo VallecanoJAVIER SORIANO - AFP

Álvarez necesitó apenas 15 minutos para dejar atrás los fantasmas del último partido. En la primera situación clara que tuvo, el delantero cordobés respondió con contundencia y convirtió el 1-0 para Atlético de Madrid. El español Marcos Llorente envió un centro, desde la derecha, pasado al segundo palo, donde la Araña conectó de primera con su pierna menos hábil, la zurda, y sacó un remate potente que dejó sin reacción a Batalla.

El gol pareció tener algo de catarsis. Apenas cinco días antes, Álvarez había fallado un penal ante Mallorca y luego mostró su enojo al ser reemplazado a los 62 minutos, cuando las cámaras lo captaron murmurando “siempre a mí” desde el banco de suplentes. Esta vez, su grito llegó temprano y en un contexto decisivo: en la previa del clásico ante Real Madrid y con los ojos puestos sobre su vínculo con Simeone, que imitó el remate desde el banco mientras sucedía la jugada y luego celebró el gol.

El Atlético estuvo cerca de ampliar la ventaja con conexión argentina. Molina desbordó por la derecha y envió un centro rasante al área chica, que lo dejo Julián Álvarez para su doblete. Apareció libre en el punto penal, pero no logró definir con precisión de zurda nuevamente, y la oportunidad se fue por encima del travesaño. Fue una chance clara que pudo haber significado la tranquilidad en el marcador, en un primer tiempo que le quedaba una emoción más.

Sin embargo, antes del cierre de la primera etapa, el Rayo encontró el empate en una acción aislada pero contundente. Josep Chavarría, el lateral izquierdo del conjunto visitante, recibió la pelota adelantado, cruzando la mitad de cancha por el sector izquierdo. Tras controlar sin oposición, se perfiló y sacó un potente zurdazo al primer palo que se clavó en el ángulo superior de Jan Oblak. Imposible para el arquero esloveno. Así, con dos goles de zurda y con protagonismo en ambas áreas, los equipos se fueron al descanso igualados 1-1.

