Julián Álvarez se refirió a la lectura de labios del domingo y Simeone volvió a llenarlo de elogios

Después de brillar con un hat trick que le permitió a Atlético de Madrid ganar 3 a 2 un partido incómodo y apretado ante Rayo Vallecano, Julián Álvarez aprovechó la zona mixta para aclarar una situación que se había dado en el 1 a 1 ante Mallorca del domingo, cuando exhibió gestos de no estar de acuerdo con su reemplazo.

“Las palabras de la lectura de labios que me hicieron no fueron las correctas. No tuvo nada que ver con lo que había dicho. Dije una mala palabra porque estaba enojado conmigo, esa es la verdad. Es algo que siempre pasa, con esto de las redes sociales”, resumió de manera escueta en su intercambio con las cámaras de LaLiga. Y agregó: “Está todo bien. Hay que seguir trabajando y mejorando cosas en el equipo para no dejar puntos en el camino”.

Durante el encuentro del domingo, un video lo retrata fastidiado en el banco de suplentes. Según se viralizó ante una supuesta lectura de labios, el cordobés surgido de las inferiores de River dijo: “Siempre a mí”, al considerarse como el primer señalado para ser sustituido.

Lo ocurrido sorprendió porque fue una imagen completamente inhabitual para el atacante campeón del mundo, ya que jamás se le había advertido un enojo dentro de una cancha a lo largo de su carrera, ni en sus comienzos en el Millonario ni en Manchester City, el equipo inglés en donde terminó siendo muy postergado por el DT Guardiola. Tampoco, naturalmente, en la selección, pese a su permanente competencia interna con Lautaro Martínez por un lugar como titular en la zona de ataque.

El abrazo de Julián Álvarez con Diego Simeone, tras el 3 a 2 sobre Rayo Vallecano

Quien destacó la tarea de Julián fue su compañero, Marcos Llorente, uno de los jugadores más destacados en el Atlético: “Era un partido muy importante, había que ganar sí o sí. Se había complicado al final y con su segundo gol se puso negro, pero entre el estadio y la fe del equipo conseguimos darle la vuelta con ese último golazo de Julián. Tener a jugadores así en este tipo de partidos que se ponen feos... Tener un jugador de ese calibre y demostrarlo como hizo hoy es un privilegio”, expuso.

Como también había pasado el domingo, el DT Diego Simeone volvió a elogiar a la Araña. “Es un jugador extraordinario. Es nuestro mejor futbolista. Lo necesitamos en su mejor versión. Tenemos que ayudarlo para que esté contento y que lo tengamos mucho tiempo en el Atlético”, destacó el Cholo en relación a la actuación del goleador. Y agregó: “Nos vamos muy contentos porque el equipo fue a buscar el partido, tuvo muchas situaciones de gol. No fuimos todo lo contundentes que quisiéramos”.

Además, valoró la evolución de su equipo: “Desde el partido con el Villarreal, el equipo viene creciendo, mejorando. Hoy volvió a repetir un poco la misma situación. En el primer tiempo, partido que podíamos estar con un marcador más amplio, y terminó metiéndonos un golazo en el minuto 45, que nos hizo daño en la parte de confianza”, dijo el Cholo en conferencia de prensa.

La celebración de Julián Álvarez tras convertir el 1-0 para el Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano

Un triunfo clave

Atlético de Madrid logró una victoria fundamental por 3 a 2 sobre Rayo Vallecano gracias al hat trick de Julián Álvarez, quien rescató los tres puntos en el derbi celebrado en el Riyadh Air Metropolitano para alivio de su necesitado equipo.

Contra las cuerdas por la situación descolgada en la tabla, el Atlético salvó un nuevo traspié para llegar a 9 puntos, a nueve del líder Real Madrid, una brecha que tras seis jornadas estuvo cerca de ser peor.