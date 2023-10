escuchar

Después de 30 años de navegar, competir en el primer nivel y obtener logros que lo ubicaron como uno de los regatistas más destacados de nuestro país, Julio Alsogaray vivió un retiro traumático.

El regreso parecía una idea alocada porque el calendario se oponía a lo que le pedía el corazón, pero Julio Alsogaray dio la gran sorpresa e inició un recorrido que lo puso nuevamente en carrera. Formó dupla con Malena Sciarra (20 años), y tres días antes del comienzo de la primera regata clasificatoria para los Panamericanos, compró un bote Snipe y se apuntó en el Grand Prix Luis Cerrato que finalmente ganaron. Seis meses después lograron la clasificación, en la segunda regata en Mar del Plata, y ahora participarán en los Juegos Panamericanos. Sueñan con una medalla y planean participar en el Mundial del año próximo en Buenos Aires.

Julio Alsogaray y Malena Sciarra durante la regata clase Snipe en Chile, en marzo 2023

A principios de 2020, el sampedrino mantuvo un tenso conflicto con la Federación Argentina de Yachting (FAY) por el criterio definido por la organización para designar al representante de nuestro país en la categoría Laser para los Juegos Olímpicos de Tokio.

FInalmente, la FAY le otorgó el lugar al regatista Francisco Guaragna con un argumento: “Mayor proyección a futuro”. Alsogaray presentó un “pedido de reparación”, pero su postura fue desestimada y se quedó sin su participación en la cita de Japón, luego de haber obtenido diploma olímpico en los tres Juegos Olímpicos anteriores. A los 39 años Alsogaray vio como se diluía la posibilidad de ir en busca de la medalla olímpica y finalmente decidió dejar la actividad de una manera que seguramente no imaginó.

Julio Alsogaray en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la regata clase Laser Reuters

“La situación que viví con la FAY y la participación en Tokio son un capítulo cerrado. Mi etapa olímpica es uno de los recuerdos más lindos que tengo, pero quedó en el pasado”, sostiene Alsogaray. “Durante el tiempo que dejé de competir entendí algo que siempre tuve claro, pero que en ese momento me tocó enfrentar: navegar y competir es lo que más me gusta, lo mejor que sé hacer, y si pudiese, me dedicaría a esto toda la vida, pero costó reencaminarme y encontrar la forma de hacerlo”.

“A esta altura detesto el sol y, si me invitan a pasear en yate, no me subo ni loco”, suelta Alsogaray con una sonrisa. “Lo que me apasiona es competir; sentía que el cuerpo y mi cabeza me lo pedían”, explica el regatista, que en septiembre de 2022 comenzó a transitar el recorrido que finalmente lo llevó a los Panamericanos de Santiago de Chile.

“Me enteré que se corría la Cerrato en el Club Náutico de Olivos, que daba la clasificación para Chile y ahí estuvimos y ganamos. Además, el año próximo se disputará el Mundial de clase Snipe en Buenos Aires, en Dársena Norte y el doble desafío fue lo que nos motivó”, cuenta, entusiasmado por los buenos resultados.

En la clase Snipe, Julio encontró una categoría que le permite combinar fortalezas, toda la experiencia acumulada y conformar un equipo muy competitivo, a pesar de que mucho de lo que enfrentaron fue nuevo y se convirtió en un recorrido de aprendizaje.

“Ninguno de los dos teníamos experiencia en estos barcos, yo corrí una sola vez en 2017 y Malena nunca se había subido a un Snipe”, explica Alsogaray, que junto con Sciarra participaron en las dos últimas regatas, primero en Olivos y luego en Dársena Norte antes de viajar a Chile.

Alsogaray se refiere al recorrido para llegar a Santiago y relata: “No solo me moviliza la competencia, también me fascina el proceso de preparación. Estar con la cabeza puesta en mejorar el barco, ajustar todo para ser lo más competitivo posible es algo que me mantiene motivado y que me apasiona”.

La clase que eligió Alsogaray para ir en búsqueda de una nueva medalla es Snipe, un tipo de velero con mucha tradición e historia en nuestro país que tuvo como mayores exponentes a los hermanos Carlos y Jorge Vilar Castex, que fueron campeones mundiales en 1948 en Mallorca, en lo que representó uno de los mayores logros de la náutica argentina. Se trata de una categoría en que los barcos poseen dos velas, la mayor y el foque, su navegación es muy técnica y la lleva adelante el timonel, en este caso Alsogaray y un tripulante que será Sciarra.

Julio Alsogaray y Malena Sciarra antes del comienzo de la regata Luis Cerrato en el Club Náutico Olivos, Buenos Aires, 23/09/23. NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Después de la primera regata clasificatoria que Alsogaray y Sciarra ganaron en septiembre 2022 tuvieron que superar la segunda instancia definitiva para obtener el ticket para Santiago de Chile. En febrero de 2023, en Mar del Plata se realizó la 58° Semana Internacional del Yachting, organizada por el Club Náutico y el Yacht Club Argentino, donde los sampedrinos repitieron el triunfo y consiguieron el pasaje a los Juegos Panamericanos.

Julio afirma que desde febrero están totalmente enfocados en el próximo objetivo: “En marzo compramos un velero nuevo que estamos terminando de ajustar. Además participamos en varias regatas que nos permitieron seguir conociendo la embarcación y ganar experiencia para llegar a Chile de la mejor manera”.

La tripulante Malena Sciarra afirma estar viviendo un sueño. “Hace un tiempo volví al mundo náutico como entrenadora en el Club Naútico San Pedro (CNSP) y al poco tiempo Julio me convoca para esta aventura, lo que me generó cierta incertidumbre porque nunca me había subido a un Snipe. No conocía el velero y pocas veces estuve en una embarcación de a dos, por lo que fue todo nuevo”, cuenta Sciarra, que se complementa con Alsogaray porque él mide 1m90 y pesa 90 kilos, mientras que ella posee una contextura chica lo que los coloca en un peso ideal para la embarcación que tripulan. “Para mí, esto es un sueño que se está haciendo realidad. Ya no estaba en mis planes navegar a este nivel y participar en los Juegos Panamericanos pero lo estoy disfrutando mucho”.

Alsogaray explica cómo fue su experiencia al cambiar de un velero como Laser a Snipe: “Se trata de una embarcación muy noble pero a la vez muy técnica porque las variantes y combinaciones posibles son muchas lo que exige que la tripulación tenga mucha experiencia y conocimiento. Si lo comparo con Laser se requiere menos condición física y navegan con menos velocidad, pero es muy competitiva”.

Julio Alsogaray durante la Semana de Buenos Aires el 8 de octubre de 2023 en Dársena Norte Instagram @julio_alsogaray

La dupla argentina participó en una serie de regatas preparatorias para los dos gran acontecimientos que van a enfrentar. En marzo estuvieron compitiendo en Algarrobo, en el mismo lugar donde se disputará la regata de los Juegos Panamericanos y finalizaron novenos, en abril fueron al Sudamericano en Montevideo y obtuvieron la medalla de bronce. El recorrido continuó en mayo en Salta donde obtuvieron el bi campeonato argentino, en julio viajaron a Santa Marta en Colombia y repitieron el primer puesto para finalmente cruzar el Atlántico y salir campeones europeos en Italia.

Cuando le preguntan con que expectativa viajan a Chile, Alsogaray y Sciarra no dejan espacio a las dudas: “A ganar”, dicen. “No tenemos dudas por la preparación, la experiencia y las ganas”, afirma la dupla argentina, que representa una de las principales chances de medalla dorada para nuestro país en la cita panamericana de Santiago de Chile.