Lionel Messi es el máximo goleador del 2021 en las principales competencias del fútbol europeo. A pesar del irregular momento de Barcelona, el argentino suma 13 goles en 13 partidos y supera en la estadística a Robert Lewandowski, Erling Halaand, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros. Pero, pese a eso, el buen momento de Leo no se logra reflejar en los resultados de un equipo que sigue buscando su rumbo y que tendrá tres objetivos por delante: sostenerse en la pelea por la Liga de España, dar vuelta la semifinal de la Copa del Rey ante Sevilla y buscar la hazaña el 10 de marzo con PSG tras perder 4-1 en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Luego de la victoria por 3-0 sobre Elche con un doblete de Messi, el Barça se medirá este sábado con Sevilla para seguir de cerca al líder Atlético de Madrid y al escolta Real Madrid, a falta de 14 jornadas para el final del torneo. El técnico Ronald Koeman, que hace unos días había pedido un paso adelante de los pesos pesado de la plantilla, precisó este viernes que la "responsabilidad" deber ser de todo el equipo y solicitó ayuda para el crack rosarino.

Messi, goleador: es el líder de la tabla de máximos anotadores de la Liga con 18 festejos Crédito: LLUIS GENE / AFP

"Desde el inicio, los jugadores mayores han intentado tomar el mando pero no lo pueden hacer solos. Necesitan ayuda de los demás. El ejemplo más claro es que Leo lleva 18 goles y el resto de delanteros juntos, más o menos la misma cifra. Necesita ayuda de los demás. La responsabilidad debe ser de todo el equipo. Los mayores, por su personalidad y experiencia, deben ayudar a los jóvenes pero en personalidad debe verse a todo el equipo", destacó el DT holandés.

"Intentaremos ganar los dos partidos y mañana (sábado) seguir con nuestra racha en el campeonato, sumar puntos y presionar a los de arriba", afirmó Koeman este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de la 25ª jornada liguera, en tierras andaluzas. Barcelona y Sevilla se juegan el tercer puesto del campeonato, antes de volver a enfrentarse el miércoles en el Camp Nou, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en la que el equipo culé tiene que remontar un 2-0 en contra. Con el líder de la liga, el Atlético, a cinco puntos y con un partido menos jugado, los catalanes no pueden permitirse un tropiezo en la carrera por el título. Pero Koeman no cree que estos cruciales encuentros suponga estar jugándose la temporada.

"Parece que sólo nosotros jugamos partidos importantes", dijo el técnico azulgrana, añadiendo que "la presión es para todos los equipos". Pese a todo, Koeman admitió: "Yo sé que ser entrenador del Barça implica que siempre haya mucha presión. Si no ganas o pierdes partidos, el culpable es el entrenador. Lo acepto y asumo. Llevo mucho como entrenador y lo entiendo pero nunca pienso en perder sino en ganar. No sé qué puede pasar si no es así y siempre hay tiempo de valorar y analizar. Siempre pienso en ganar mañana y no en perder".

Por otro lado, a una semana de las elecciones a la presidencia del Barcelona, el próximo 7 de marzo, Koeman adelantó que no votará. "Creo que no soy quien tiene que votar", afirmó, antes de precisar que "yo tengo que esperar, los socios decidirán y saldrá alguien, y a partir de ahí, entro yo, pero antes no".

Para jugar frente a Sevilla, Barcelona recupera al defensor Ronald Araújo. Sin embargo, no podrá contar con Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Sergi Roberto ni Ansu Fati.

