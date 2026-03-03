Barcelona vs. Atlético de Madrid, en vivo, por el desquite de las semifinales de la Copa del Rey

El entrenador de Barcelona, Hansi Flick eligió a los siguientes futbolistas para recibir al Colchonero: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo; Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha; Ferran Torres.

Diego Simeone alineó a este equipo para visitar al equipo Culé y habrá tres argentinos entre los titulares: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone Johnny Cardoso, Koke y Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.