Barcelona vs. Atlético de Madrid, en vivo, por el desquite de las semifinales de la Copa del Rey

Se miden en el Camp Nou; el equipo ganador de la serie será el primer finalista

Barcelona le gana a Atlético de Madrid, pero todavía le falta
JOSEP LAGO - AFP

Final del primer tiempo

Barcelona derrota 2 a 0 a Atlético de Madrid. Los catalanes tienen que convertir dos más para llevar la serie al alargue.

Gol de Barcelona

El brasileño Raphinha se hizo cargo del penal y puso el 2 a 0. Los catalanes se ilusionan con revertir la serie.

Penal para Barcelona

Pedri entró en el área y, supuestamente, recibió un toque en el área. El árbitro ni dudó en cobrar la falta. Va Raphinha.

Lo perdió Lookman

Julián Álvarez lo buscó a Llorente por la derecha. El lateral tiró el centro al área y Lookman se tiró de palomita, cabeceó y se fue por arriba.

No aprovecha los espacios

Lookman se presenta como salida por el sector izquierdo y con lugar para avanzar. Sin embargo, no resuelve bien los contragolpes por ese sector de la cancha.

Cerca el segundo

Raphinha ganó en las alturas tras un centro de Cancelo y la pelota pasó por al lado del segundo del arco de Musso. Los catalanes no dejan de atacar a su rival.

Gol de Barcelona

Lo merecía. Ferrán lo había fallado hace un rato, pero una jugada más tarde llegó el gol. Yamal hizo una gran jugada en la izquierda y envió un centro al centro del área chica. Marc Bernal entró por ese sector y la empujó para el 1 a 0.

Lo tuvo Atlético de Madrid

Con mucha paciencia, el visitante llegó por la derecha. la pelota le llegó a Griezmann adentro del área, se tomó un tiempo para definir y remató al arco, pero Joan García le tapó lo que pudo ser la serie liquidada.

Tapó Musso

Lamine Yamal tomó la pelota por el centro y avanzó unos pasos hacia adelante. Le pegó al arco y Musso, ante una pelota que iba complicada, resolvió muy bien y la sacó para un costado.

Sigue fallando

Lamine Yamal armó una gran acción individual por la derecha, dejó en el camino a tres rivales contra la línea de fondo y envió el centro para Ferrán Torres, que otra vez pateó afuera.

Sigue llegando

Tras un córner desde la derecha, Ferrán Torres anticipó a todos en el primer palo, le dio con la derecha y pasó muy cerca del primer palo de Musso. El Atleti se sigue salvando.

Tuvo el primero

Giuliano Simeone se equivocó en la salida y Raphinha recuperó la pelota. El brasileño tomó el balón y remató al primer palo del arquero Musso, pero se fue afuera.

Cambio obligado

Jules Koundé sintió una molestia y de inmediato se sentó en el césped. Por este motivo, el lateral francés fue reemplazado y en su lugar ingresó Alejandro Balde.

Koundé sintió una molestia y debió salir; en su lugar entró Balde
Koundé sintió una molestia y debió salir; en su lugar entró BaldeCaptura TV

Domina, pero sin ideas

Barcelona va con todo, pero no tiene un futbolista que piense. Es muy vertical, pero se choca con la defensa de Atlético de Madrid, que se mantiene firme en el fondo y apuesta por un contraataque.

Toma el protagonismo

Barcelona es que dueño de la pelota y del partido. Atlético de Madrid ni siquiera controla por segundos el balón. Los locales se lo quieren llevar por delante a su rival.

Llegó Barcelona

En la primera jugada del partido, Fermín López probó desde afuera del área y su disparo pasó cerca del travesaño. Tras el remate, que se fue al córner, los futbolistas empezaron pedirle aliento a su gente.

¡Se juega!

Barcelona recibe a Atlético de Madrid en el desquite de las semifinales de la Copa del Rey. El árbitro del partido es Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Los equipos a la cancha

Barcelona y Atlético de Madrid ya están en el campo de juego del Camp Nou. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Raphinha, por el lado de los locales, y Koke, en el visitante.

Así fue la ida

Atlético de Madrid goleó 4 a 0 en el primero de los dos choques de la serie de las semifinales. El partido se jugó el pasado 12 de febrero en la capital española y los de Simeone convirtieron todos sus tantos en la primera etapa: Eric García, en contra, a los 7; Antoine Griezmann, a los 14; Ademola Lookman a los 33 y a los 47 marcó Julián Álvarez el último tanto. A Barcelona le anularon un tanto en la segunda etapa por una posición adelantada.

Formaciones confirmadas

El entrenador de Barcelona, Hansi Flick eligió a los siguientes futbolistas para recibir al Colchonero: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo; Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha; Ferran Torres.

Diego Simeone alineó a este equipo para visitar al equipo Culé y habrá tres argentinos entre los titulares: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone Johnny Cardoso, Koke y Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Cómo ver online Barcelona y Atlético de Madrid

El partido será transmitido por el canal 116 de Flow. En este caso se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Barcelona y Atlético de Madrid

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondientes al desquite de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo blaugrana recibe en el Camp Nou al Colchonero. Los de la capital española se quedaron con la ida de forma determinante: un contundente triunfo por 4 a 0. De este modo, el equipo catalán deberá remontar esa ventaja si desea llegar a la final de la Copa del Rey. En el equipo del Cholo son titulares Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. El partido comienza a las 17.

