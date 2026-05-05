Kylian Mbappé está bajo presión en Real Madrid antes del clásico: discusiones internas, críticas y dudas físicas

El clima en Real Madrid se volvió espeso en la antesala de un clásico que puede definir la liga de España para, nada menos, que Barcelona. Kylian Mbappé, máxima figura del equipo, quedó en el centro de la escena por una serie de episodios que reflejan un vestuario tensionado y un entorno cada vez más crítico, a pocos días del duelo en el Camp Nou, que podría consagrar al conjunto catalán en sus propias caras.

La situación excede lo futbolístico. Según reveló The Athletic este martes, el delantero francés protagonizó un fuerte cruce con un integrante del cuerpo técnico durante un entrenamiento previo al partido ante Betis. El conflicto se originó a partir de un offside sancionado en una práctica por este miembro que oficiaba de línea. Mbappé reaccionó con enojo e insultos hacia el asistente, lo que generó malestar interno y cuestionamientos sobre su conducta.

Ese episodio se suma a otros focos de conflicto dentro del plantel. El mismo medio consignó que el ambiente en el club de Madrid “es malo” y que no hay señales de cohesión en el grupo. Las tensiones incluyen discusiones entre futbolistas, incertidumbre sobre el futuro del entrenador Álvaro Arbeloa y una sensación general de desgaste tras la eliminación en la Champions League ante Bayern Munich.

A pesar de sus números extraordinarios, Mbappé no es exento de las críticas Matthias Schrader - AP

En ese contexto, la figura de Mbappé aparece bajo la lupa. Si bien sus números sostienen su peso específico —41 goles en 41 partidos en la temporada—, puertas adentro y fuera del club crecen los cuestionamientos. Parte de las críticas apuntan a su viaje a Italia junto a su pareja, Ester Exposito, durante el proceso de recuperación de una lesión muscular que lo privó del último encuentro, y que lo pone en duda para el clásico del domingo.

Hoy Mbappe, el cual el Real Madrid sacó un parte médico, se le vio de vacaciones por Italia con su novia.



Mientras sus compañeros están dando la cara en la parte final de la temporada, el jugador que más cobra de la plantilla le importa una mierda. https://t.co/akCTsJ9zET pic.twitter.com/ukpjpOOESH — Kendry. (@Ke3ndry_) May 1, 2026

El entorno del jugador respondió con un comunicado a la prensa española en el que buscó bajar la tensión. “Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, y no reflejan la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, señalaron. La postura intenta contrarrestar la percepción de falta de compromiso que se instaló en un sector de los hinchas.

Ese malestar se tradujo incluso en acciones concretas. En los últimos días, una campaña digital bajo el lema “Mbappé Out” reunió más de dos millones de firmas y expuso el nivel de descontento de una parte de la afición, que cuestiona más las actitudes fuera del campo que su rendimiento deportivo.

La llamativa iniciativa invita a los merengues, aunque pueden acceder a la página cualquier fanático del mundo, a manifestarse mediante una petición: “Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club”.

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Hace 7 horas crearon una página para firmar una petición para que Mbappé deje al Real Madrid.



Ya suma más de 2 millones 300 mil peticiones. pic.twitter.com/6IUURog7cL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 5, 2026

Incluso, el cuestionamiento no proviene solo del exterior. The Athletic consignó que personas dentro del club y cercanas al plantel criticaron tanto la actitud del futbolista como la falta de una respuesta más firme por parte de la institución. Ese doble foco —sobre el jugador y sobre la conducción— amplifica el impacto del caso en un momento especialmente sensible.

La situación escaló a tal punto que Arbeloa fue consultado en reiteradas ocasiones sobre el tema en conferencia de prensa. El entrenador buscó desmarcarse de la polémica: “En su tiempo libre, cada jugador hace lo que considera oportuno y yo no me meto en eso”. Y agregó: “Toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es el que decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no”.

En paralelo, la incógnita deportiva se mantiene abierta. Mbappé arrastra una lesión en el muslo izquierdo y será evaluado en las próximas horas. “Veremos cómo está Mbappé esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada, parecía que podía llevar un poco más de tiempo”, explicó Arbeloa. Desde el entorno del entrenamiento, una fuente fue tajante al referirse a sus posibilidades de estar en el clásico: “Solo él sabe”. La frase, revelada por The Athletic, resume la incertidumbre que rodea al delantero.

Kylian Mbappe y su novia Ester Exposito en Italia

El partido ante Barcelona aparece como el último gran objetivo de la temporada para Real Madrid. Aunque la Liga parece definida, con una ventaja de 11 puntos, el clásico conserva un valor simbólico que excede la tabla. En ese escenario, la presencia —o ausencia— de Mbappé y el impacto de su figura en un vestuario fragmentado se convierten en factores determinantes.

A días del encuentro en el Camp Nou, el equipo llega con más interrogantes que certezas. Y con su principal estrella envuelta en una tormenta que combina rendimiento, carácter y contexto.