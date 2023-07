Kylian Mbappé y su futuro: el PSG volvió a las prácticas con la incógnita del crack, cuestionado hasta por el anterior manager

escuchar

Ya sin Lionel Messi, el París Saint-Germain comienza este martes los entrenamientos de la pretemporada con Neymar y Lucas Hernández, pero sin algunas estrellas, entre ellas, Kylian Mbappé. El club quiere renovarle el contrato o venderlo en esta ventana del mercado de pases, mientras que el delantero quiere quedarse un año más, para irse libre en 2024.

Después de los exámenes físicos de este lunes, el grupo, con Luis Enrique al mando, regresa al entrenamiento en su nuevo centro PSG Campus de Poissy, al oeste de la capital francesa. Neymar, recién recuperado de su tobillo operado en marzo, y Lucas Hernández, lesionado de gravedad en la rodilla durante el primer partido de Francia en el Mundial de Qatar 2022, estarán presentes. El joven volante defensivo uruguayo Manuel Ugarte también acudirá a la cita, después de que Marcelo Bielsa, el nuevo técnico de la Celeste, no lo convocó en la última citación.

Entre los otros fichajes, el eslovaco Milan Skriniar, Marco Asensio, campeón de la Liga de las Naciones con España y el surcoreano Kang-in Lee gozan de una semana más de asueto.

Kylian Mbappé, al igual que los italianos Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti, los portugueses Danilo Pereira y Vitinha y el marroquí Achraf Hakimi, no regresarán hasta el lunes 17 de julio. Pero el más esperado es sin duda el delantero pretendido por el Real Madrid, que mantiene una discusión con la dirección del club parisino. Después de la carta enviada por Mbappé, explicando que no activaría su opción de un tercer año de contrato hasta 2025, el PSG le replicó con dureza el 3 de julio, en otra misiva a la que tuvo acceso la agencia AFP.

Utilizando los términos “enormes perjuicios” si Mbappé se iba libre en junio de 2024, sin dejar dinero por un traspaso en las arcas del club, el PSG le da tiempo a Mbappé hasta el 31 de julio para decidir si renueva o se va ahora. Una fuente próxima de la dirección del club lamenta que esta conflictiva situación “oculta el brillo total de Mbappé en el terreno de juego. Es el mejor jugador del mundo y todo este tiempo fue mágico para el PSG”.

Kylian Mbappe, en Douala, en tiempos de descanso DANIEL BELOUMOU OLOMO - AFP

El PSG “no comprende por qué Kylian Mbappé no acepta el plan de provecho mutuo que establecimos conjuntamente: él renueva hasta 2025, después encontramos un acuerdo para un traspaso el próximo verano como él desea y el club recibe un retorno sobre la inversión”, añadió esta misma fuente, recordando que el jugador había posado con una camiseta con el 2025 estampado a la espalda cuando renovó por última vez.

Después de un primer amistoso contra el recién ascendido Le Havre, el 21 de julio, el PSG volará para una gira en Japón, del 22 de julio al 2 de agosto. En el país del sol naciente, el PSG se enfrentará al club saudita de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr; después a Cerezo Osaka, los días 25 y 28 de agosto, en Osaka, antes de enfrentarse con Inter de Milán el 1° de agosto en Tokio. El PSG empezará la temporada de la Ligue 1 francesa en su casa contra Lorient, el fin de semana del 13 de agosto.

Otros tiempos: Kylian Mbappe, sonriente, rumbo a 2025 en PSG FRANCK FIFE - AFP

¿Con o sin Mbappé? En la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del club, el presidente Al-Khelaifi se había manifestado “decepcionado” con la máxima estrella de un equipo que ya perdió a Lionel Messi, que jugará en Inter Miami. Este sábado, Mbappé salió con los tapones de punta en France Football y L’Equipe al referirse al PSG: “Es un club que divide y no ayuda a ganar el Balón de Oro”.

Sin embargo, según Le Parisien, el futbolista estará presente durante la gira que PSG va a realizar por Japón. Según se supo, todavía no tiene decidido irse a Real Madrid ni a Liverpool. Que su intención es esperar que pase el temblor: su futuro no está definido, pero no hay que descartar que termine acordando una continuidad aceptada por ambas partes. Lo que parecía un final anunciado días atrás, puede dar un vuelco.

Antes de la tormenta mediática apareció relajado y formal, se prestó a sesiones de fotos y entregó algunas respuestas largas a un puñado de preguntas que pudieron concretarse en un tiempo medido. “¿Si hay razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor; cuando juego es para ganar. Y da igual con quien juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero las energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, describió el delantero, que está de visita por primera vez en Camerún, la tierra de su padre. Allí participa de diversos actos caritativos y visitó una escuela para niños con hipoacusia.

Días atrás, Kylian Mbappé disfrutó de sus vacaciones en Miami Beach, siempre con el celular a mano @k.mbappe

En las últimas horas, hubo más repercusiones. “No se puede ir gratis bajo ningún concepto. O renueva o tiene la puerta abierta para salir”, aseguró Leonardo, exfutbolista y exdirector deportivo de PSG. Su etapa como directivo coincidió con el arribo de Mbappé; el brasileño tiene clara la solución. “Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya del club”, asegura Leonardo, que fue más allá: “No es un jugador capaz de guiar a un equipo. Es un gran jugador y un gran goleador, pero no un líder. Es difícil hacer un equipo a su alrededor”.

Paolo Di Canio, exfutbolista de Lazio, Milan y Juventus, habló en Sky Sports Italia y fue crítico. “Es una vergüenza que Mbappé se comporte así después de ganar entre 200 y 300 millones de euros . Están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso”, opinó el polémico exdelantero.

LA NACION