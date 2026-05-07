Barracas Central perdió con Olimpia y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana

El futuro de Barracas Central en la Copa Sudamericana quedó al borde del precipicio. Este miércoles, por la cuarta fecha del grupo G, perdió por 2-1 con Olimpia de Paraguay en la cancha de Banfield. Está último, sin éxitos y con apenas 3 puntos, en una zona que lideran su vencedor y Vasco da Gama, de Brasil, con 7 unidades.

Para el Guapo resultaba un duelo clave, ya que sólo está enfocado en este torneo en lo que queda del semestre, porque quedó eliminado en el Torneo Apertura y no tiene programado su encuentro de 16avos de final de la Copa Argentina.

Antes de los 10 minutos, el local se puso en ventaja con un gol de cabeza de Javier Morales, que se anticipó a su marcador en el primer palo en un tiro de esquina ejecutado por Iván Tapia. Tras sacar del medio, la respuesta inmediata del conjunto paraguayo deparó una gran tapada de Juan Espínola ante una definición a corta distancia de Fernando Cardozo.

El gol de Barracas Central

Pasada la media hora, Olimpia llegó a la igualdad con una definición de Cardozo apareciendo por el segundo palo para empujar un pase cruzado de Eduardo Eduardo, en la única de los numerosas acciones de peligro que vulneró a Espínola. Y en el festejo, el número 7 generó un conflicto, ya que el autor del gol se lo gritó a Fernando Tobio en la cara y el defensor de Barracas Central lo fue a buscar.

El zaguero corrió a Cardozo, le recriminó lo que había hecho, lo empujó y en cuestión de segundos ya estaban varios jugadores de ambos equipos confrontando cerca de la mitad de la cancha, entre empujones e insultos. Ante ello, el árbitro uruguayo Andrés Matonte decidió mostrarle tarjeta amarilla al central de Barracas y al delantero de Olimpia, en medio de un primer tiempo caliente, con ocho amonestados.

El gol de Olimpia y el tumulto

La segunda etapa mostraba a dos equipos más erráticos, menos conflictivos y sin tanta puntería al acercarse a los arcos. Eran algunas más las llegadas del visitante, pero con baja intervención de los arqueros. En una de las pocas que tuvieron buena dirección para el local, a 10 minutos del final, Gastón Olveira envió por encima del travesaño un remate de Gonzalo Maroni.

Y a un minuto del final, Olimpia lo dio vuelta con una muy buena acción de Alex Franco, que recibió en el área con la pelota al pie, se hizo el lugar con un amago, se perfiló y definió al primer palo para el 2-1. Golazo.

¡CLARO, ÁLEX! Franco definió al primer palo y marcó el 2-1 AGÓNICO de Olimpia vs. Barracas por la CONMEBOL #Sudamericana.



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En el descuento, Barracas se quedó con 10 por la expulsión de Nicolás Demartini por una tremenda patada de atrás a Iván Leguizamón que, inicialmente, el juez había sancionado con una amarilla. Tras observar el monitor ante el llamado del VAR, Matonte corrigió su error y le mostró la roja al defensor.

Lo mejor de Barracas - Olimpia

Por la tarde, Vasco da Gama, de Brasil, venció por 2-1 como visitante a Audax Italiano en Chile y trepó a la punta del mismo grupo. Se había puesto en ventaja el local gracias a un gol en contra en el inicio del juego: Alan Saldivia le dio un pase atrás a su arquero Daniel Fuzato, que se confió, y la pelota terminó dentro del arco. En el segundo tiempo, tras la expulsión de Marcelo Ortiz en el equipo chileno, el conjunto carioca lo dio vuelta con los tantos del argentino Claudio Spinelli y de Matheus França.