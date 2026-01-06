La AFA confirmó el cronograma de los 32avos. de final de la Copa Argentina

En los primeros días de 2026 comienza a activarse el fútbol doméstico. Con la llave completa de la Copa Argentina 2026 desde diciembre del año pasado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este martes el cronograma de los partidos de los 32avos de final del certamen, que comenzará el domingo 18 de enero con el duelo entre el campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, y Estudiantes de Caseros, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

Otro de los encuentros que levantará el telón de la Copa Argentina es el cruce que se dará en el estadio Ciudad de Caseros, desde las 21.15: Lanús y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero).

Final Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors César Heredia - FOTOBAIRES

La participación de los equipos grandes comenzará recién el martes 17 de febrero próximo, con el estreno de River en el partido que disputará ante Ciudad de Bolívar, con estadio y horario a confirmar. Siete días más tarde será el turno de Boca, que se medirá con Gimnasia de Chivilcoy, sin sede definida, el martes 24 de febrero.

En marzo recién será el turno de San Lorenzo que jugará el viernes 5, ante Deportivo Rincón, de la localidad de Los Sauces, Neuquén, que se fundó en 2012 y que milita en el Torneo Federal A.

Sobre el final de marzo, el viernes 27, comenzará a jugar la Copa Argentina Independiente ante Atenas de Río Cuarto, mientras que el sábado 28 de marzo, Racing jugará ante San Martín de Formosa. Los dos encuentros de los equipos de Avellaneda todavía no tienen estadio y horario definido.

¡TODO CONFIRMADO PARA LOS PRIMEROS 4 PARTIDOS DEL 2026! ✅ pic.twitter.com/bK7ci5fUpb — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) January 6, 2026

Los 32avos. la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis) (TV)

Lanús vs. Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes (TV)

Lunes 19 de enero

Estudiantes de L.P. vs. Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield (TV)

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors vs. Midland, a las 21.15 horas en Lanús (TV)

Miércoles 04 de febrero

Platense vs. Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)

Talleres (Cba.) vs. Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 05 de febrero

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú (Mendoza), en horario y estadio a confirmar (TV)

Barracas Central vs. Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

Aldosivi (Mar del Plata) vs. San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)

Tigre vs. Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)

River Plate vs. Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

San Martín (San Juan) vs. Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)

Godoy Cruz (Mendoza) vs. Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo de Almagro vs. Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

Banfield vs. Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

Belgrano (Córdoba) vs. Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)

Independiente vs. Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

Racing Club vs. San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

Newell’s Old Boys vs. Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)

Huracán vs. Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

Unión vs. Agropecuario, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

Instituto de Córdoba vs. Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

Estudiantes (Río IV) vs. San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)

Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia y Esgrima (Mza.) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

Sarmiento (Junín) vs. Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia y Esgrima L.P. vs. Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)