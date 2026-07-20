La AFA confirmó el horario de llegada de los jugadores a la Argentina, pero aclaró que no regresará todo el plantel

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le agradeció a los jugadores de la selección argentina por su desempeño en el Mundial 2026 y confirmó el horario de llegada a al país. Sin embargo, aclaró que no todo el plantel retornará a la Argentina.

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la selección argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”, dice el escrito difundido en su sitio web oficial.

La AFA destacó el apoyo “incondicional” que recibió la albiceleste por parte de los hinchas con banderas, mensajes y caravanas y dijo que la selección es “patrimonio de todos los argentinos”.

“Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, marcó.

La selección argentina no pudo conseguir el bicampeonato Ashley Landis - AP

En esta línea, la entidad informó que, tras la final, algunos jugadores van a partir desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o empezar su receso de vacaciones, mientras que otra parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes al país, en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que tiene su arribo previsto para las 17.

“Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”, concluyó el mensaje de la AFA.

Previamente, el Gobierno había comunicado que decretará feriado nacional cuando los jugadores y la AFA confirmen la fecha de los festejos. “Estamos aguardando una comunicación oficial con Selección para determinar los pasos a seguir”, definieron fuentes consultadas por LA NACION a la espera de lo que definiera el seleccionado argentino.

El presidente Javier Milei expresó en X: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Desde el primer momento en Casa Rosada declararon que la línea a seguir era la que impusieran los jugadores en Nueva York. En principio, los futbolistas que vuelven al país lo harán en un vuelo charter proveniente de Nueva York, donde se disputó la final, mientras que, en Buenos Aires, la primera parada prevista es el predio de la AFA en Ezeiza.

El Gobierno vino manifestándose plenamente consciente de que, fuera cual fuera el resultado, millones de argentinos saldrían a la calle a festejar y con esa convicción empezó a delinear la organización sobre esa base.

Este viernes hubo una reunión entre la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y su par de Ciudad, Horacio Giménez, para planificar el operativo. Y también se abrieron conversaciones con autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Antes de que se dispute la final, Milei había comunicado en sus redes sociales que ponía a disposición de los jugadores la Casa Rosada, para que pudieran celebrar con los hinchas argentinos, y aclaró que, en ese caso, la “vaciaría”, para que los únicos que estén presentes sean los integrantes de la Scaloneta.