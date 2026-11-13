La AFA le niega a LA NACION su derecho a cubrir los partidos de la selección argentina

El 21 de julio de 1902, la selección argentina disputó el primer partido oficial de su riquísima historia. El episodio ocurrió en Montevideo. Esa tarde, LA NACION cubrió el acontecimiento. “En el partido internacional de ‘football’, jugado en el Paso del Molino, entre argentinos y orientales, triunfaron los primeros por 6 ‘goals’ a 0. Tres de los ‘goals’ fueron hechos por los mismos orientales. El cuadro argentino fue obsequiado con un almuerzo a mediodía en el Hotel Central y un lunch después del partido”, leyeron quienes compraron el ejemplar al día siguiente. De los que hoy perviven, fue el único medio de prensa que estuvo en el lugar. A ese hito se le puede agregar la presencia en todos los mundiales de la historia, desde aquel debut triunfal ante Francia, el 15 de julio de 1930 en Uruguay, hasta las lágrimas finales de Messi en Nueva Jersey, unos meses atrás. La lista de partidos, giras y campeonatos que este diario cubrió con sus periodistas y fotógrafos se amplía a copas América, amistosos en los cinco continentes y más. Pero se corta ahora, de manera arbitraria: la Asociación del Fútbol Argentino negó a LA NACION las acreditaciones de prensa correspondientes para presenciar los próximos dos partidos que la selección disputará en el país, hoy ante Uruguay en la Bombonera y el martes ante Costa Rica, en el estadio Kempes, de Córdoba. Por primera vez en la historia, este medio no podrá cubrir en el estadio un partido que la selección mayor dispute en nuestro país.

La página de LA NACION con la información del primer partido de la historia de la selección nacional; ese día, en la Argentina jugaron José Buruca Laforia, William Leslie, Walter Buchanan, Eduardo Patricio Duggan, Carlos J. Buchanan, Ernesto A. Brown, Edward O. Morgan, Juan José Moore (capitán), Juan O. Anderson, Carlos Edgar Dickinson y Jorge Gibson Brown Archivo LA NACION

La negativa llegó en medio de las investigaciones que LA NACION viene publicando en relación a posibles hechos de corrupción que involucran a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA. La entidad alegó “falta de espacio” en los estadios para negar las acreditaciones, pese a que este medio realizó los pedidos de acreditaciones en tiempo y forma, como lo hace habitualmente desde hace más de un siglo. “Agradecemos su interés. Debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas, que ha superado la disponibilidad prevista, lamentamos informarle que no será posible otorgarle un lugar en esta oportunidad”, señaló la entidad que preside Tapia. Un subterfugio que esconde la única razón de la negativa: sancionar al medio que reveló los oscuros manejos de Tapia y Toviggino.

“Desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma”, tituló LA NACION su primera investigación al respecto el 28 de diciembre pasado, una noticia que tuvo repercusión mundial y dio pie a una serie de notas que expuso distintas ramificaciones de esa administración irregular. Hoy, Tapia afronta causas judiciales por presunto lavado, fraude bancario y financiero, enriquecimiento ilícito, evasión y apropiación indebida de aportes y tributos.

Los jugadores de la selección, en un entrenamiento de esta semana, antes del partido frente a Uruguay Manuel Cortina

Esta negativa impide a LA NACION su derecho a ejercer su tarea profesional con la calidad que se espera y le exige una audiencia cada vez más demandante. Estar en el lugar de los hechos siempre conlleva una ventaja comparativa respecto de quienes no acceden. Incluso cuando se trate de un partido de fútbol que se emite por TV. “Tapia, el único perdedor de la despedida de Messi: la noche en que todo un estadio lo hizo retroceder”, escribió este diario hace apenas un mes, en referencia a los silbidos que cubrieron el estadio de River de lado a lado. Un artículo que solo pudo publicarse por estar presente: no hubiese sido posible recrear esa escena y contar tantos detalles sobre el errático andar del presidente de la AFA en los pasillos del Monumental sin haber sido testigos.

Nuestra audiencia, la motivación central de nuestra manera de ejercer este oficio, debe saber que LA NACION no dejará de poner sus sentidos sobre la conducta de quienes detentan el poder de la AFA y lo utilizan para su propio beneficio. Esta prohibición solo renueva nuestro compromiso. Mientras tanto, realizaremos la cobertura de estos partidos con todos los recursos a nuestro alcance, más allá de que nuestros periodistas no puedan ingresar. Porque alguien puede creerse dueño de algo que no le pertenece, pero nada vulnerará nuestro derecho a informar.