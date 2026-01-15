LA NACION

La agenda de la TV del jueves: la Copa del Rey, la serie Río de la Plata, la Serie A y mucha acción del básquetbol

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Barcelona juega por la Copa del Rey ante Racing de Santander
Barcelona juega por la Copa del Rey ante Racing de SantanderAltaf Qadri - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 15 de enero de 2026.

FÚTBOL

Copa del Rey

  • 17 Racing de Santander vs. Barcelona. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)
  • 17 Burgos vs. Valencia. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)

Serie Río de La Plata

  • 18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium y Disney+
  • 21 Olimpia vs. Colo Colo. ESPN Premium y Disney+

Serie A

  • 14.30 Hellas Verona vs. Bologna. ESPN
  • 16.45 Como vs. Milan. ESPN
Bologna, del argentino Santiago Castro, juega ante Hellas Verona
Bologna, del argentino Santiago Castro, juega ante Hellas VeronaMassimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

Bundesliga

  • 16.30 Augsburg vs. Union Berlín. Disney+

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.30 Bayern Múnich vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)

Champions League Américas

  • 18.40 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)
  • 21.10 Minas vs. Aguada. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 22 San Lorenzo vs. Ferro. TyC Sports

GOLF

Latin American Amateur Championship

  • 16 La primera ronda, desde Lima. ESPN 2
Segundo Oliva Pinto, uno de los representantes de Argentina en el LAAC
Segundo Oliva Pinto, uno de los representantes de Argentina en el LAACLogan Whitton - LAAC

VÓLEIBOL

ACLAV Tour

  • 11 Waiven vs. UPCN. Fox Sports
  • 15 Defensores de Banfield vs. Vélez. Fox Sports 2
  • 18 San Lorenzo vs. River. Fox Sports 2
  • 21 Boca vs. Monteros. Fox Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Arbeloa, nuevo DT de Real Madrid: su deseo de que "Vinicius baile" y cómo encontró el vestuario
    1

    Arbeloa, nuevo técnico de Real Madrid: respaldo a Vinicius para que “baile” y los “chicos dispuestos a todo”

  2. Un futbolista australiano denunció que lo echaron por ser homosexual: la respuesta del club
    2

    El futbolista australiano Josh Cavallo denunció que lo despidieron por ser homosexual

  3. El gol de taco de Ávalos con asistencia de Malcorra en el 5-3 de Independiente en la Serie Río de la Plata
    3

    Independiente derrotó por 5-3 a Everton en la Serie Río de la Plata

  4. Newell's, en crisis: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados
    4

    Newell’s y un presente complejo: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados

Cargando banners ...