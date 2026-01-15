La agenda de la TV del jueves: la Copa del Rey, la serie Río de la Plata, la Serie A y mucha acción del básquetbol
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 15 de enero de 2026.
FÚTBOL
Copa del Rey
- 17 Racing de Santander vs. Barcelona. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)
- 17 Burgos vs. Valencia. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)
Serie Río de La Plata
- 18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium y Disney+
- 21 Olimpia vs. Colo Colo. ESPN Premium y Disney+
Serie A
- 14.30 Hellas Verona vs. Bologna. ESPN
- 16.45 Como vs. Milan. ESPN
Bundesliga
- 16.30 Augsburg vs. Union Berlín. Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15.30 Bayern Múnich vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)
Champions League Américas
- 18.40 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)
- 21.10 Minas vs. Aguada. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 22 San Lorenzo vs. Ferro. TyC Sports
GOLF
Latin American Amateur Championship
- 16 La primera ronda, desde Lima. ESPN 2
VÓLEIBOL
ACLAV Tour
- 11 Waiven vs. UPCN. Fox Sports
- 15 Defensores de Banfield vs. Vélez. Fox Sports 2
- 18 San Lorenzo vs. River. Fox Sports 2
- 21 Boca vs. Monteros. Fox Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del miércoles. El estreno de Boca en 2026, San Lorenzo, Chelsea vs. Arsenal y más fútbol europeo, y mucho básquetbol
TV y streaming del martes. Manchester City en la Carabao Cup, Atlético Madrid en la Copa del Rey y la Serie Río de la Plata
TV y streaming del lunes. Liverpool en la FA Cup, y acción en la Serie A y la Liga de España
Más leídas de Fútbol
- 1
Arbeloa, nuevo técnico de Real Madrid: respaldo a Vinicius para que “baile” y los “chicos dispuestos a todo”
- 2
El futbolista australiano Josh Cavallo denunció que lo despidieron por ser homosexual
- 3
Independiente derrotó por 5-3 a Everton en la Serie Río de la Plata
- 4
Newell’s y un presente complejo: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados