La agenda de la TV del jueves: la Copa del Rey, la serie Río de la Plata, la Serie A y mucha acción del básquetbol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 15 de enero de 2026.

FÚTBOL

Copa del Rey

17 Racing de Santander vs. Barcelona. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)

17 Burgos vs. Valencia. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)

Serie Río de La Plata

18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium y Disney+

21 Olimpia vs. Colo Colo. ESPN Premium y Disney+

Serie A

14.30 Hellas Verona vs. Bologna. ESPN

16.45 Como vs. Milan. ESPN

Bologna, del argentino Santiago Castro, juega ante Hellas Verona Massimo Paolone� - LaPresse via ZUMA Press�

Bundesliga

16.30 Augsburg vs. Union Berlín. Disney+

BÁSQUETBOL

Euroliga

15.30 Bayern Múnich vs. Panathinaikos. DSports2 (1612)

Champions League Américas

18.40 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)

21.10 Minas vs. Aguada. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

22 San Lorenzo vs. Ferro. TyC Sports

GOLF

Latin American Amateur Championship

16 La primera ronda, desde Lima. ESPN 2

Segundo Oliva Pinto, uno de los representantes de Argentina en el LAAC Logan Whitton - LAAC

VÓLEIBOL

ACLAV Tour