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La agenda de la TV del lunes: Lanús - Banfield y Vélez, el líder de la Zona A del Apertura, con Central Córdoba

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Lanús visita a Banfield en el clásico del sur por el Torneo Apertura
Lanús visita a Banfield en el clásico del sur por el Torneo Apertura Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 13 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 16.30 Sarmiento vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
  • 16.30 Defensa y Justicia vs. Talleres. ESPN Premium
  • 19 Lanús vs. Banfield. ESPN Premium
  • 21.30 Vélez vs. Central Córdoba TNT Sports

Ligas del exterior

  • 16 Levante vs. Getafe. ESPN 4

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 20 Capibaras XV vs. Tarucas. ESPN 4
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