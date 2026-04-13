La agenda de la TV del lunes: Lanús - Banfield y Vélez, el líder de la Zona A del Apertura, con Central Córdoba
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 13 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 16.30 Sarmiento vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
- 16.30 Defensa y Justicia vs. Talleres. ESPN Premium
- 19 Lanús vs. Banfield. ESPN Premium
- 21.30 Vélez vs. Central Córdoba TNT Sports
Ligas del exterior
- 16 Levante vs. Getafe. ESPN 4
RUGBY
Super Rugby Américas
- 20 Capibaras XV vs. Tarucas. ESPN 4
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. Racing-River, San Lorenzo, ligas europeas, Argentina sub 17, Alcaraz-Sinner y la definición de Augusta
TV y streaming del sábado. Boca vs. Independiente, ligas europeas, el Masters de Augusta y el Top 14 de la URBA
TV y streaming del viernes. Augusta, Argentina vs. Brasil sub 17, Masters 1000 de Montecarlo, Pampas vs. Peñarol y ligas europeas
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