La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid vs. Barcelona en la Champions y Boca en la Copa Libertadores
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de abril de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 16 Atlético de Madrid vs. Barcelona. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN
- 16 Liverpool vs. PSG. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
Copa Libertadores
- 19 Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 3
- 19 Estudiantes (LP) vs. Cusco FC. Fox Sports
- 19 Nacional vs. Deportes Tolima. Fox Sports 2
- 21 Boca vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports
- 21 Bolívar vs. La Guaira. Fox Sports 2
- 23 Liga de Quito vs. Mirassol. Fox Sports 2
- 23 Universitario vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 3
Copa Sudamericana
- 19 Gremio vs. Deportivo Riestra. DSports
- 19 San Pablo vs. O’Higgins. DSports 2
- 21 Vasco da Gama vs. Audax Italiano. ESPN 2
- 21.30 Palestino vs. Montevideo City Torque. ESPN 3
- 21.30 Santos vs. Recoleta. DSports
TENIS
6 El ATP 500 de Barcelona. Camilo Ugo Carabelli vs. Karén Jachánov; Sebastián Báez vs. Tomas Machac; Juan Manuel Cerúndolo vs. Brandon Nakashima y Mariano Navone vs. Andrey Rublev. Disney+
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TV y streaming del domingo. Racing-River, San Lorenzo, ligas europeas, Argentina sub 17, Alcaraz-Sinner y la definición de Augusta
TV y streaming del sábado. Boca vs. Independiente, ligas europeas, el Masters de Augusta y el Top 14 de la URBA
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