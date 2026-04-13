La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid vs. Barcelona en la Champions y Boca en la Copa Libertadores

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de abril de 2026.

FÚTBOL

Champions League

16 Atlético de Madrid vs. Barcelona. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN

16 Liverpool vs. PSG. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2

Liverpool recibe a Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de la Champions League FRANCK FIFE - AFP

Copa Libertadores

19 Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 3

19 Estudiantes (LP) vs. Cusco FC. Fox Sports

19 Nacional vs. Deportes Tolima. Fox Sports 2

21 Boca vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports

21 Bolívar vs. La Guaira. Fox Sports 2

23 Liga de Quito vs. Mirassol. Fox Sports 2

23 Universitario vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 3

Boca se presenta como local ante Barcelona de Guayaquil Geraldo Caso Bizama - Getty Images South America

Copa Sudamericana

19 Gremio vs. Deportivo Riestra. DSports

19 San Pablo vs. O’Higgins. DSports 2

21 Vasco da Gama vs. Audax Italiano. ESPN 2

21.30 Palestino vs. Montevideo City Torque. ESPN 3

21.30 Santos vs. Recoleta. DSports

TENIS

6 El ATP 500 de Barcelona. Camilo Ugo Carabelli vs. Karén Jachánov; Sebastián Báez vs. Tomas Machac; Juan Manuel Cerúndolo vs. Brandon Nakashima y Mariano Navone vs. Andrey Rublev. Disney+