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La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid vs. Barcelona en la Champions y Boca en la Copa Libertadores

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League y este martes buscará clasificarse a semifinales
Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League y este martes buscará clasificarse a semifinalesJoan Monfort - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 14 de abril de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 Atlético de Madrid vs. Barcelona. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN
  • 16 Liverpool vs. PSG. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
Liverpool recibe a Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de la Champions League
Liverpool recibe a Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de la Champions LeagueFRANCK FIFE - AFP

Copa Libertadores

  • 19 Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 3
  • 19 Estudiantes (LP) vs. Cusco FC. Fox Sports
  • 19 Nacional vs. Deportes Tolima. Fox Sports 2
  • 21 Boca vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports
  • 21 Bolívar vs. La Guaira. Fox Sports 2
  • 23 Liga de Quito vs. Mirassol. Fox Sports 2
  • 23 Universitario vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 3
Boca se presenta como local ante Barcelona de Guayaquil
Boca se presenta como local ante Barcelona de GuayaquilGeraldo Caso Bizama - Getty Images South America

Copa Sudamericana

  • 19 Gremio vs. Deportivo Riestra. DSports
  • 19 San Pablo vs. O’Higgins. DSports 2
  • 21 Vasco da Gama vs. Audax Italiano. ESPN 2
  • 21.30 Palestino vs. Montevideo City Torque. ESPN 3
  • 21.30 Santos vs. Recoleta. DSports

TENIS

6 El ATP 500 de Barcelona. Camilo Ugo Carabelli vs. Karén Jachánov; Sebastián Báez vs. Tomas Machac; Juan Manuel Cerúndolo vs. Brandon Nakashima y Mariano Navone vs. Andrey Rublev. Disney+

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