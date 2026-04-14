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TV y streaming del miércoles: Bayern - Real Madrid, River y Racing por Sudamericana, Libertadores y tenis

Una jornada de torneos internacionales en fútbol, más Copa Argentina, Conde de Godó y básquetbol, disponibles en las pantallas

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Sebastián Driussi y Fabricio Bustos tratarán de conseguir el primer triunfo de River por la Copa Sudamericana, como locales frente a Carabobo, de Venezuela.
Sebastián Driussi y Fabricio Bustos tratarán de conseguir el primer triunfo de River por la Copa Sudamericana, como locales frente a Carabobo, de Venezuela.FotoBaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 15 de abril.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 Arsenal vs. Sporting Lisboa. Cuarto de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
  • 16 Bayern München vs. Real Madrid. Cuarto de final, desquite. Fox Sports y Disney+
Bayern Munich recibe a Real Madrid en Alemania con ventaja a favor en los cuartos de la Champions
Bayern Munich recibe a Real Madrid en Alemania con ventaja a favor en los cuartos de la ChampionsOSCAR DEL POZO - AFP

Copa Libertadores

  • 19 Cruzeiro (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile). Fox Sports 3 y Disney+
  • 19 Libertad (Paraguay) vs. Rosario Central. Fox Sports y Disney+
  • 21.30 Corinthians (Brasil) vs. Independiente Santa Fe (Colombia). Fox Sports 2 y Disney+
  • 21.30 Fluminense (Brasil) vs. Independiente Rivadavia. Fox Sports y Disney+
  • 23 Independiente del Valle (Ecuador) vs. Universidad Central (Venezuela). Fox Sports 3 y Disney+
Tras brillar en el 0-0 frente a Independiente del Valle, Ángel Di María estará al servicio de Rosario Central contra Libertad en Paraguay, por Copa Libertadores.
Tras brillar en el 0-0 frente a Independiente del Valle, Ángel Di María estará al servicio de Rosario Central contra Libertad en Paraguay, por Copa Libertadores.MARCELO MANERA - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Caracas (Venezuela) vs. Independiente Petrolero (Bolivia). ESPN 3 y Disney+
  • 19 Racing vs. Botafogo (Brasil). DSports
  • 21 Olimpia (Paraguay) vs. Barracas Central. ESPN 2 y Disney+
  • 21.30 River Plate vs. Carabobo (Venezuela). ESPN y Disney+
  • 23 América de Cali (Colombia) vs. Alianza Atlético (Perú). DSports 2
  • 23 Millonarios (Colombia) vs. Boston River (Uruguay). DSports
Después de dos derrotas en clásicos en el torneo Apertura, Racing intentará seguir su buen paso por la Copa Sudamericana al recibir a Botafogo.
Después de dos derrotas en clásicos en el torneo Apertura, Racing intentará seguir su buen paso por la Copa Sudamericana al recibir a Botafogo.Gonzalo Colini - La Nación

Copa Argentina

  • 14.10 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Gimnasia y Tiro. Treintaidosavo de final. TyC Sports

TENIS

ATP 500 de Barcelona

  • 6 Octavos de final: Tomás Martín Etcheverry vs. Nuno Borges (Portugal) y Camilo Ugo Carabelli vs. Rafael Jódar (España). Disney+
Luego de eliminar al inglés Jack Draper, que se retiró, Tomás Martín Etcheverry se enfrentará en el Conde de Godó con el portugés Nuno Borges.
Luego de eliminar al inglés Jack Draper, que se retiró, Tomás Martín Etcheverry se enfrentará en el Conde de Godó con el portugés Nuno Borges.x.com/bcnopenbs

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

21.25 Obras Sanitarias de la Nación vs. Independiente (Oliva). TyC Sports

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