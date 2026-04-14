TV y streaming del miércoles: Bayern - Real Madrid, River y Racing por Sudamericana, Libertadores y tenis
Una jornada de torneos internacionales en fútbol, más Copa Argentina, Conde de Godó y básquetbol, disponibles en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 15 de abril.
FÚTBOL
Champions League
- 16 Arsenal vs. Sporting Lisboa. Cuarto de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
- 16 Bayern München vs. Real Madrid. Cuarto de final, desquite. Fox Sports y Disney+
Copa Libertadores
- 19 Cruzeiro (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile). Fox Sports 3 y Disney+
- 19 Libertad (Paraguay) vs. Rosario Central. Fox Sports y Disney+
- 21.30 Corinthians (Brasil) vs. Independiente Santa Fe (Colombia). Fox Sports 2 y Disney+
- 21.30 Fluminense (Brasil) vs. Independiente Rivadavia. Fox Sports y Disney+
- 23 Independiente del Valle (Ecuador) vs. Universidad Central (Venezuela). Fox Sports 3 y Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Caracas (Venezuela) vs. Independiente Petrolero (Bolivia). ESPN 3 y Disney+
- 19 Racing vs. Botafogo (Brasil). DSports
- 21 Olimpia (Paraguay) vs. Barracas Central. ESPN 2 y Disney+
- 21.30 River Plate vs. Carabobo (Venezuela). ESPN y Disney+
- 23 América de Cali (Colombia) vs. Alianza Atlético (Perú). DSports 2
- 23 Millonarios (Colombia) vs. Boston River (Uruguay). DSports
Copa Argentina
- 14.10 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Gimnasia y Tiro. Treintaidosavo de final. TyC Sports
TENIS
ATP 500 de Barcelona
- 6 Octavos de final: Tomás Martín Etcheverry vs. Nuno Borges (Portugal) y Camilo Ugo Carabelli vs. Rafael Jódar (España). Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
21.25 Obras Sanitarias de la Nación vs. Independiente (Oliva). TyC Sports
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