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La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura y el Masters 1000 de Miami

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Francisco Cerúndolo se mide ante Medvedev
Francisco Cerúndolo se mide ante MedvedevGentileza Dino García

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 23 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Estudiantes (LP) vs. Central Córdoba. ESPN Premium
  • 21:15 Huracán vs. Barracas Central. TNT Sports
Estudiantes de La Plata recibe a Central Córdoba
Estudiantes de La Plata recibe a Central Córdoba Fotobaires

TENIS

Miami Open

  • 12 Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev, Felix Auger Aliassime vs. Terence Atmane y Frances Tiafoe vs. Jakub Mensik por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
  • 20 Jannik Sinner vs. Corentin Moutet y Elena Rybakina vs. Thalia Gibson, por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+

HOCKEY

Torneo Metropolitano

  • 9 San Martín vs. Mitre. ESPN 3
  • 11 Arquitectura vs. Santa Bárbara. ESPN 3
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