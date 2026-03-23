La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura y el Masters 1000 de Miami

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 23 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

19 Estudiantes (LP) vs. Central Córdoba. ESPN Premium

21:15 Huracán vs. Barracas Central. TNT Sports

Estudiantes de La Plata recibe a Central Córdoba Fotobaires

TENIS

Miami Open

12 Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev, Felix Auger Aliassime vs. Terence Atmane y Frances Tiafoe vs. Jakub Mensik por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+

20 Jannik Sinner vs. Corentin Moutet y Elena Rybakina vs. Thalia Gibson, por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+

HOCKEY

Torneo Metropolitano