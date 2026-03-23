La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura y el Masters 1000 de Miami
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 23 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Estudiantes (LP) vs. Central Córdoba. ESPN Premium
- 21:15 Huracán vs. Barracas Central. TNT Sports
TENIS
Miami Open
- 12 Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev, Felix Auger Aliassime vs. Terence Atmane y Frances Tiafoe vs. Jakub Mensik por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
- 20 Jannik Sinner vs. Corentin Moutet y Elena Rybakina vs. Thalia Gibson, por la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
HOCKEY
Torneo Metropolitano
- 9 San Martín vs. Mitre. ESPN 3
- 11 Arquitectura vs. Santa Bárbara. ESPN 3
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