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La agenda de la TV del miércoles: Bayern Munich-PSG por la Champions, Copa Libertadores y los playoffs de la NBA

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Paris Saint-Germain tiene una ventaja mínima sobre Bayern Munich y disputan el desquite en Alemania por un boleto a la final de la Champions League
Paris Saint-Germain tiene una ventaja mínima sobre Bayern Munich y disputan el desquite en Alemania por un boleto a la final de la Champions LeagueALAIN JOCARD - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 6 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 Bayern Múnich vs. PSG. La semifinal, partido de vuelta. ESPN y Fox Sports

Copa Libertadores

  • 19 Cusco FC vs. Estudiantes. Fox Sports
  • 19 La Guaira vs. Bolívar. Fox Sports 3
  • 21:30 Independiente Rivadavia vs. Fluminense. Fox Sports
  • 21:30 Independiente Santa Fe vs. Corinthians. Fox Sports 2
  • 23 Universidad Católica vs. Cruzeiro. Fox Sports 3
Estudiantes visita a Cusco FC por la Copa Libertadores
Estudiantes visita a Cusco FC por la Copa LibertadoresJUAN MABROMATA - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Audax Italiano vs. Vasco da Gama. DSports+ (1613)
  • 19 Montevideo City Torque vs. Palestino. ESPN 2
  • 21 Barracas Central vs. Olimpia. ESPN 2
  • 21 Macará vs. Tigre. DSports (1610)
  • 21 Botafogo vs. Racing. ESPN
  • 23 Alianza Atlético vs. América de Cali. ESPN 2
Racing viaja a Río de Janeiro para medirse ante Botafogo
Racing viaja a Río de Janeiro para medirse ante BotafogoJUAN MABROMATA - AFP

TENIS

El Masters 1000 de Roma

  • 10 Camilo Ugo Carabelli vs. Aleksandr Shevchenko, Francisco Comesaña vs. Jan Lennard Struff y Sebastián Báez vs. Jenson Brooksby, por la primera ronda. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 14 Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce. Juego 3. DSports2 (1612)
  • 15:15 Panathinaikos vs. Valencia Basket. Juego 3. DSports+ (1613)

Los playoffs de la NBA

  • 20 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. Semifinales de Conferencia, juego 1. ESPN 4
  • 23 San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves. Semifinales de Conferencia, juego 2. ESPN 4
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