La agenda de la TV del miércoles: Bayern Munich-PSG por la Champions, Copa Libertadores y los playoffs de la NBA
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 6 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 16 Bayern Múnich vs. PSG. La semifinal, partido de vuelta. ESPN y Fox Sports
Copa Libertadores
- 19 Cusco FC vs. Estudiantes. Fox Sports
- 19 La Guaira vs. Bolívar. Fox Sports 3
- 21:30 Independiente Rivadavia vs. Fluminense. Fox Sports
- 21:30 Independiente Santa Fe vs. Corinthians. Fox Sports 2
- 23 Universidad Católica vs. Cruzeiro. Fox Sports 3
Copa Sudamericana
- 19 Audax Italiano vs. Vasco da Gama. DSports+ (1613)
- 19 Montevideo City Torque vs. Palestino. ESPN 2
- 21 Barracas Central vs. Olimpia. ESPN 2
- 21 Macará vs. Tigre. DSports (1610)
- 21 Botafogo vs. Racing. ESPN
- 23 Alianza Atlético vs. América de Cali. ESPN 2
TENIS
El Masters 1000 de Roma
- 10 Camilo Ugo Carabelli vs. Aleksandr Shevchenko, Francisco Comesaña vs. Jan Lennard Struff y Sebastián Báez vs. Jenson Brooksby, por la primera ronda. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 14 Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce. Juego 3. DSports2 (1612)
- 15:15 Panathinaikos vs. Valencia Basket. Juego 3. DSports+ (1613)
Los playoffs de la NBA
- 20 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. Semifinales de Conferencia, juego 1. ESPN 4
- 23 San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves. Semifinales de Conferencia, juego 2. ESPN 4
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