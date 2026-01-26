La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final del Australian Open, el torneo Apertura y fútbol de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 26 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Platense vs. Instituto. ESPN Premium
Serie A
- 16.30 Hellas Verona vs. Udinese. Disney+
Premier League
- 17 Everton vs. Leeds. Premier League. ESPN 2
Liga de España
- 17 Girona vs Getafe. Liga de España. ESPN 3
Superliga de Turquía
- 14 Eyuspor vs. Besiktas. Fox Sports
Championship
- 17 Norwich City vs. Coventry City. Disney+
Serie Río de La Plata
- 21 Paysandú FC de Uruguay vs. Miramar Misiones de Uruguay. Disney+
Copa América de Futsal
- 19.30 Argentina vs. Uruguay. Dsports+ (1613)
TENIS
Australian Open
- 5 Los octavos de final, con Maddison Inglis vs. Iga Swiatek, Ben Shelton vs. Casper Ruud y Jannik Sinner vs. Luciano Darderi. ESPN 2 y Disney+
- 21.30 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
- 5 (del martes) Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
