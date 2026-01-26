LA NACION

La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final del Australian Open, el torneo Apertura y fútbol de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Carlos Alcaraz se mide ante el local Alex De Miñaur y busca el pase a semifinales del Australian Open
Carlos Alcaraz se mide ante el local Alex De Miñaur y busca el pase a semifinales del Australian OpenWILLIAM WEST - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 26 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Platense vs. Instituto. ESPN Premium

Serie A

  • 16.30 Hellas Verona vs. Udinese. Disney+

Premier League

  • 17 Everton vs. Leeds. Premier League. ESPN 2
Leeds visita a Everton en el cierre de la fecha 23 de la Premier League
Leeds visita a Everton en el cierre de la fecha 23 de la Premier League Owen Humphreys - PA Wire

Liga de España

  • 17 Girona vs Getafe. Liga de España. ESPN 3

Superliga de Turquía

  • 14 Eyuspor vs. Besiktas. Fox Sports

Championship

  • 17 Norwich City vs. Coventry City. Disney+

Serie Río de La Plata

  • 21 Paysandú FC de Uruguay vs. Miramar Misiones de Uruguay. Disney+

Copa América de Futsal

  • 19.30 Argentina vs. Uruguay. Dsports+ (1613)

TENIS

Australian Open

  • 5 Los octavos de final, con Maddison Inglis vs. Iga Swiatek, Ben Shelton vs. Casper Ruud y Jannik Sinner vs. Luciano Darderi. ESPN 2 y Disney+
  • 21.30 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 5 (del martes) Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
