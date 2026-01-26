La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final del Australian Open, el torneo Apertura y fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 26 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17 Platense vs. Instituto. ESPN Premium

Serie A

16.30 Hellas Verona vs. Udinese. Disney+

Premier League

17 Everton vs. Leeds. Premier League. ESPN 2

Leeds visita a Everton en el cierre de la fecha 23 de la Premier League Owen Humphreys� - PA Wire�

Liga de España

17 Girona vs Getafe. Liga de España. ESPN 3

Superliga de Turquía

14 Eyuspor vs. Besiktas. Fox Sports

Championship

17 Norwich City vs. Coventry City. Disney+

Serie Río de La Plata

21 Paysandú FC de Uruguay vs. Miramar Misiones de Uruguay. Disney+

Copa América de Futsal

19.30 Argentina vs. Uruguay. Dsports+ (1613)

TENIS

Australian Open