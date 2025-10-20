La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo juega por el torneo Clausura, las ligas de Europa y los playoffs del ascenso

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

19 Deportivo Riestra vs. Instituto. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19 Tigre vs. Barracas. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

21.15 Atlético Tucumán vs. San Lorenzo. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Serie A

15.30 Cremonese vs. Udinese. Disney+

Premier League

16 West Ham vs. Brentford. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Liga de España

16 Alavés vs. Valencia. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Primera Nacional

19 Tristán Suárez vs. Estudiantes de Buenos Aires. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana