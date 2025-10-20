LA NACION

La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo juega por el torneo Clausura, las ligas de Europa y los playoffs del ascenso

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

San Lorenzo visita a Atlético Tucumán
San Lorenzo visita a Atlético Tucumán Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Deportivo Riestra vs. Instituto. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19 Tigre vs. Barracas. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 21.15 Atlético Tucumán vs. San Lorenzo. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Riestra se mide ante Instituto
Riestra se mide ante InstitutoTelam

Serie A

  • 15.30 Cremonese vs. Udinese. Disney+

Premier League

  • 16 West Ham vs. Brentford. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Liga de España

  • 16 Alavés vs. Valencia. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Primera Nacional

  • 19 Tristán Suárez vs. Estudiantes de Buenos Aires. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana

  • 21 Excursionistas vs. Laferrere. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
