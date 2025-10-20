La agenda de la TV del lunes: San Lorenzo juega por el torneo Clausura, las ligas de Europa y los playoffs del ascenso
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 20 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Deportivo Riestra vs. Instituto. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19 Tigre vs. Barracas. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 21.15 Atlético Tucumán vs. San Lorenzo. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Serie A
- 15.30 Cremonese vs. Udinese. Disney+
Premier League
- 16 West Ham vs. Brentford. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Liga de España
- 16 Alavés vs. Valencia. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Primera Nacional
- 19 Tristán Suárez vs. Estudiantes de Buenos Aires. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera B Metropolitana
- 21 Excursionistas vs. Laferrere. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. El sub 20 en la final del Mundial, Colapinto, el clásico platense, ligas europeas y Abierto de Tortugas
TV y streaming del sábado. Colapinto en la sprint y la qualy, Boca, River, Messi, ligas europeas, Abierto de Tortugas y MotoGP
Streaming y TV del viernes. Colapinto en las prácticas del GP de Austin, Racing en el Clausura, PSG y Euroliga
Más leídas de Fútbol
- 1
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 2
Cuándo juega Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025: día, hora y TV
- 3
Argentina - Marruecos, la final del Mundial: el sub 20 va por la gloria y el regalo para las madres
- 4
Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS, con Lionel Messi e Inter Miami