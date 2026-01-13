La agenda de la TV del martes: la Carabao Cup, la Copa del Rey y la Serie Río de la Plata
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 13 de enero de 2026.
FÚTBOL
Carabao Cup
- 17 Newcastle United vs. Manchester City. La semifinal, partido de ida. ESPN
Copa Del Rey
- 17 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)
- 17 Cultural Leonesa vs. Athletic Bilbao. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)
Serie Río de La Plata
- 18.15 Huracán vs. Cerro Porteño. ESPN Premium
- 19 América de Cali vs. Once Caldas. Disney+
- 21 Everton vs. Independiente. ESPN Premium
Copa Italia
- 17 Roma vs. Torino. Los octavos de final. DSports2 (1612)
Copa de Francia
- 17 Bayeux vs. Olympique de Marsella. DSports (1610)
Bundesliga
- 14.30 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- 16.30 Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21.10 San Martín de Corrientes vs. Independiente de Oliva. TyC Sports
