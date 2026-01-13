La agenda de la TV del martes: la Carabao Cup, la Copa del Rey y la Serie Río de la Plata

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 13 de enero de 2026.

FÚTBOL

Carabao Cup

17 Newcastle United vs. Manchester City. La semifinal, partido de ida. ESPN

Copa Del Rey

17 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)

17 Cultural Leonesa vs. Athletic Bilbao. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)

Julián Álvarez, una de las figuras de Atlético de Madrid Oscar Manuel Sanchez� - ZUMA Press Wire�

Serie Río de La Plata

18.15 Huracán vs. Cerro Porteño. ESPN Premium

19 América de Cali vs. Once Caldas. Disney+

21 Everton vs. Independiente. ESPN Premium

Independiente juega en Uruguay su segundo amistoso de verano

Copa Italia

17 Roma vs. Torino. Los octavos de final. DSports2 (1612)

Copa de Francia

17 Bayeux vs. Olympique de Marsella. DSports (1610)

Bundesliga

14.30 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2

16.30 Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional