La agenda de la TV del martes: la Carabao Cup, la Copa del Rey y la Serie Río de la Plata

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Manchester City y Newcastle United juegan una de las semifinales de la Carabao Cup
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 13 de enero de 2026.

FÚTBOL

Carabao Cup

  • 17 Newcastle United vs. Manchester City. La semifinal, partido de ida. ESPN

Copa Del Rey

  • 17 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid. Los octavos de final. Canal 116 (Flow)
  • 17 Cultural Leonesa vs. Athletic Bilbao. Los octavos de final. Canal 117 (Flow)
Julián Álvarez, una de las figuras de Atlético de Madrid
Serie Río de La Plata

  • 18.15 Huracán vs. Cerro Porteño. ESPN Premium
  • 19 América de Cali vs. Once Caldas. Disney+
  • 21 Everton vs. Independiente. ESPN Premium
Independiente juega en Uruguay su segundo amistoso de verano
Copa Italia

  • 17 Roma vs. Torino. Los octavos de final. DSports2 (1612)

Copa de Francia

  • 17 Bayeux vs. Olympique de Marsella. DSports (1610)

Bundesliga

  • 14.30 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
  • 16.30 Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21.10 San Martín de Corrientes vs. Independiente de Oliva. TyC Sports
