La agenda de la TV del miércoles: la Champions League, el torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

En medio de la polémica por el cruce entre Prestiani y Vinicius, Real Madrid recibe a Benfica por el desquite de los playoffs de la Champions League
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 25 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Barracas Central vs. Tigre. ESPN Premium
  • 17 Gimnasia y Esgrima (LP) vs. Rosario Central. TNT Sports
  • 19.30 Newell’s vs. Estudiantes (LP). ESPN Premium
  • 19.30 Vélez vs. Deportivo Riestra. TNT Sports
Vélez recibe a Riestra por la séptima fecha del Apertura
Champions League

  • 14.45 Atalanta vs. Borussia Dortmund. Los 16avos de final, partido de vuelta. Fox Sports
  • 17 Juventus vs. Galatasaray. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
  • 17 PSG vs. Mónaco. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
  • 17 Real Madrid vs. Benfica. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
PSG recibe a Mónaco
Copa Libertadores

  • 19 Bahía vs. O’Higgins. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
  • 21.30 Argentinos Juniors. vs. Barcelona (E). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports
  • 21.30 Botafogo vs. Nacional Potosí. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2

Copa Argentina

  • 17 San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn. Los 32avos de final. TyC Sports
  • 21.15 Godoy Cruz vs. Deportivo Morón. Los 32avos de final. TyC Sports

Brasileirão

  • 21.30 Palmeiras vs. Fluminense. Canal 119 (Flow)

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 15 Zalgaris Kaunas vs. Olympiacos. DSports 2

La NBA

  • 21.30 Oklahoma City Thunder vs. Detroit Pistons. ESPN 2
  • 23.55 Boston Celtics vs. Denver Nuggets. ESPN 2
