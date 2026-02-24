La agenda de la TV del miércoles: la Champions League, el torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 25 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Barracas Central vs. Tigre. ESPN Premium
- 17 Gimnasia y Esgrima (LP) vs. Rosario Central. TNT Sports
- 19.30 Newell’s vs. Estudiantes (LP). ESPN Premium
- 19.30 Vélez vs. Deportivo Riestra. TNT Sports
Champions League
- 14.45 Atalanta vs. Borussia Dortmund. Los 16avos de final, partido de vuelta. Fox Sports
- 17 Juventus vs. Galatasaray. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
- 17 PSG vs. Mónaco. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
- 17 Real Madrid vs. Benfica. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
Copa Libertadores
- 19 Bahía vs. O’Higgins. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
- 21.30 Argentinos Juniors. vs. Barcelona (E). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports
- 21.30 Botafogo vs. Nacional Potosí. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
Copa Argentina
- 17 San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn. Los 32avos de final. TyC Sports
- 21.15 Godoy Cruz vs. Deportivo Morón. Los 32avos de final. TyC Sports
Brasileirão
- 21.30 Palmeiras vs. Fluminense. Canal 119 (Flow)
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 15 Zalgaris Kaunas vs. Olympiacos. DSports 2
La NBA
- 21.30 Oklahoma City Thunder vs. Detroit Pistons. ESPN 2
- 23.55 Boston Celtics vs. Denver Nuggets. ESPN 2
