La agenda de la TV del viernes: la definición del Australian Open, fútbol de Europa y acción de la NBA
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 30 de enero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 8 El sorteo de los playoffs. Disney+
Liga de España
- 17 Espanyol vs. Alavés. ESPN 4
Serie A
- 16:30 Lazio vs. Genoa. Disney+
Ligue 1
- 16:45 Lens vs. Le Havre. ESPN 2
Bundesliga
- 16:20 FC Koln vs. Wolfsburgo. ESPN 3
Championship
- 17 Bristol City vs. Derby County. Fox Sports 3
Bundesliga 2
- 14:30 Magdeburg vs. Hannover 96. Fox Sports
Segunda División
- 16:30 Real Sociedad B vs. Las Palmas. DSports (1610)
TENIS
Australian Open
- 5.30 La segunda semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Novak Djokovic. ESPN 2 y Disney+
- 5 (del sábado) La final femenina: Aryna Sabalenka vs. Yelena Rybákina. ESPN
RUGBY
Seven de Singapur
- 1.10 (del sábado) Argentina vs. Australia. Disney+
- 4.36 (del sábado) Argentina vs. Nueva Zelanda. Disney+
- 8.02 (del sábado) Argentina vs. Francia. Fox Sports y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16 Estrella Roja vs. Dubai Basketball. DSports 2
La NBA
- 21:30 Orlando Magic vs. Toronto Raptors. ESPN 2
- 23.55 Golden State Warriors vs. Detroit Pistons. ESPN 2
BOXEO
Espn Knockout
- 22.30 Bryan Flores vs. Sterling Castillo. ESPN 3
VÓLEIBOL
Aclav Tour
- 15 Vélez vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
- 18 Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2
- 21 UPCN vs. Ciudad. Fox Sports
