La agenda de la TV del viernes: la definición del Australian Open, fútbol de Europa y acción de la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 30 de enero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

8 El sorteo de los playoffs. Disney+

Liga de España

17 Espanyol vs. Alavés. ESPN 4

Serie A

16:30 Lazio vs. Genoa. Disney+

Maurizio Sarri, director técnico de Lazio Antonio Saia - LaPresse

Ligue 1

16:45 Lens vs. Le Havre. ESPN 2

Bundesliga

16:20 FC Koln vs. Wolfsburgo. ESPN 3

Championship

17 Bristol City vs. Derby County. Fox Sports 3

Bundesliga 2

14:30 Magdeburg vs. Hannover 96. Fox Sports

Segunda División

16:30 Real Sociedad B vs. Las Palmas. DSports (1610)

TENIS

Australian Open

5.30 La segunda semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Novak Djokovic. ESPN 2 y Disney+

El serbio Novak Djokovic, diez veces campeón en Melbourne Dita Alangkara - AP

5 (del sábado) La final femenina: Aryna Sabalenka vs. Yelena Rybákina. ESPN

RUGBY

Seven de Singapur

1.10 (del sábado) Argentina vs. Australia. Disney+

4.36 (del sábado) Argentina vs. Nueva Zelanda. Disney+

8.02 (del sábado) Argentina vs. Francia. Fox Sports y Disney+

Pedro de Haro, jugador de los Pumas 7s Zach Franzen

BÁSQUETBOL

Euroliga

16 Estrella Roja vs. Dubai Basketball. DSports 2

La NBA

21:30 Orlando Magic vs. Toronto Raptors. ESPN 2

23.55 Golden State Warriors vs. Detroit Pistons. ESPN 2

BOXEO

Espn Knockout

22.30 Bryan Flores vs. Sterling Castillo. ESPN 3

VÓLEIBOL

Aclav Tour