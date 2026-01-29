LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la definición del Australian Open, fútbol de Europa y acción de la NBA

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 30 de enero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 8 El sorteo de los playoffs. Disney+

Liga de España

  • 17 Espanyol vs. Alavés. ESPN 4

Serie A

  • 16:30 Lazio vs. Genoa. Disney+
Ligue 1

  • 16:45 Lens vs. Le Havre. ESPN 2

Bundesliga

  • 16:20 FC Koln vs. Wolfsburgo. ESPN 3

Championship

  • 17 Bristol City vs. Derby County. Fox Sports 3

Bundesliga 2

  • 14:30 Magdeburg vs. Hannover 96. Fox Sports

Segunda División

  • 16:30 Real Sociedad B vs. Las Palmas. DSports (1610)

TENIS

Australian Open

  • 5.30 La segunda semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Novak Djokovic. ESPN 2 y Disney+
  • 5 (del sábado) La final femenina: Aryna Sabalenka vs. Yelena Rybákina. ESPN

RUGBY

Seven de Singapur

  • 1.10 (del sábado) Argentina vs. Australia. Disney+
  • 4.36 (del sábado) Argentina vs. Nueva Zelanda. Disney+
  • 8.02 (del sábado) Argentina vs. Francia. Fox Sports y Disney+
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16 Estrella Roja vs. Dubai Basketball. DSports 2

La NBA

  • 21:30 Orlando Magic vs. Toronto Raptors. ESPN 2
  • 23.55 Golden State Warriors vs. Detroit Pistons. ESPN 2

BOXEO

Espn Knockout

  • 22.30 Bryan Flores vs. Sterling Castillo. ESPN 3

VÓLEIBOL

Aclav Tour

  • 15 Vélez vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
  • 18 Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield. Fox Sports 2
  • 21 UPCN vs. Ciudad. Fox Sports
