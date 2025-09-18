La agenda de la TV del viernes: las prácticas de la Fórmula 1, el torneo Clausura y la Laver Cup
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Riestra vs. Gimnasia La Plata. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 19 Huracán vs. Racing. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19.15 San Martín de San Juan vs. Vélez. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 21.15 Lanús vs. Platense. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Fútbol de Europa
- 15.30 Stuttgart vs. St. Pauli. Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15.30 Lyon vs. Angers. Ligue 1. Disney+
- 15.30 Lecce vs. Cagliari. Serie A. Disney+
- 15.50 Middlesbrough vs. West Bromwich Albion. Championship. Disney+
- 16 Betis vs. Real Sociedad. Liga de España
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 5.30 Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, desde Bakú. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 9 Práctica 2 del Gran Premio de Azerbaiyán. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
TENIS
Laver Cup
- 16.30 Día 1. Casper Ruud vs. Reilly Opelka y Jakub Mensik vs. Alex Michelsen. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 23 Día 1. Flavio Cobolli vs. João Fonseca y Carlos Alcaraz/Jakub Mensik vs. Taylor Fritz/Alex Michelsen. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
ATLETISMO
Mundial Tokio 2025
- 8 La séptima jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
