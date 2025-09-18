La agenda de la TV del viernes: las prácticas de la Fórmula 1, el torneo Clausura y la Laver Cup

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Riestra vs. Gimnasia La Plata. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

19 Huracán vs. Racing. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19.15 San Martín de San Juan vs. Vélez. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

21.15 Lanús vs. Platense. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Racing visita a Huracán Fotobaires

Fútbol de Europa

15.30 Stuttgart vs. St. Pauli. Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

15.30 Lyon vs. Angers. Ligue 1. Disney+

15.30 Lecce vs. Cagliari. Serie A. Disney+

15.50 Middlesbrough vs. West Bromwich Albion. Championship. Disney+

16 Betis vs. Real Sociedad. Liga de España

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

5.30 Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, desde Bakú. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

9 Práctica 2 del Gran Premio de Azerbaiyán. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

TENIS

Laver Cup

16.30 Día 1. Casper Ruud vs. Reilly Opelka y Jakub Mensik vs. Alex Michelsen. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

23 Día 1. Flavio Cobolli vs. João Fonseca y Carlos Alcaraz/Jakub Mensik vs. Taylor Fritz/Alex Michelsen. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

ATLETISMO

Mundial Tokio 2025