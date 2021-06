La agenda de TV del domingo: Fórmula 1, Copa América, Bélgica - Portugal en la Eurocopa, Tour de Francia y MotoGP

En las pantallas, éste será un domingo copado por las ruedas y el fútbol. Motociciclismo, ciclismo y automovilismo dominarán la mañana argentina; la pelota número 5 aparecerá después del mediodía.

Lo primero será el Gran Premio de Países Bajos en MotoGP y sus hermanas Moto2 y, con el argentino Gabriel Rodrigo, Moto3, en la catedral de las dos ruedas con motor: Assen. Casi simultánea será la segunda etapa del Tour de Francia, que se largó este sábado. Y más tarde, el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, en Spielberg, Austria, en el que partirá primero Max Verstappen. En el ámbito local habrá Turismo Competición 2000 en Buenos Aires.

Cristiano Ronaldo llega a Sevilla, para el promisorio partido de Portugal contra Bélgica por la Eurocopa. Twitter @selecaoportugal

A la hora del almuerzo irrumpirá la etapa de octavos de final de la Eurocopa, con Países Bajos vs. República Checa, pero el plato fuerte aparecerá más bien a la hora de la merienda, y será un partidazo: Bélgica, con Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, vs. Portugal, de Cristiano Ronaldo. Y a continuación, Copa América, con la resolución del grupo B: Brasil vs. Ecuador, al que dirige Gustavo Alfaro, y Venezuela vs. Perú, al que conduce Ricardo Gareca.

La jornada se completará con más fútbol, golf del PGA Tour con el Travelers Championship y béisbol de Estados Unidos.

La televisación del domingo 27

MOTOCICLISMO

5.45 Moto GP. El Gran Premio de Países Bajos. ESPN.

CICLISMO

7 El Tour de Francia. Etapa 2. ESPN 3.

El Tour de Francia comenzó con una caída masiva por culpa de una espectadora. twitter

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Estiria. Star Premium Action.

Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Estiria. Star Premium Action. 10.30 TC 2000. Desde Buenos Aires, la quinta fecha. TyC Sports

FÚTBOL

Eurocopa

13 Países Bajos vs. República Checa. Octavo de final. TNT Sports y DirecTV Sports.

Países Bajos vs. República Checa. Octavo de final. TNT Sports y DirecTV Sports. 16 Bélgica vs. Portugal. Octavo de final. DirecTV Sports.

Copa América

18 Brasil vs. Ecuador. El cierre del grupo B. DirecTV Sports.

Brasil vs. Ecuador. El cierre del grupo B. DirecTV Sports. 18 Venezuela vs. Perú. La definición de la zona B. DirecTV Sports y TyC Sports.

Gabriel "Gabigol" Barbosa y Firmino en un entrenamiento de Brasil, que hoy cerrará frente a Ecuador el grupo B de la Copa América, ya con el primer puesto asegurado. Prensa CBF

Además

13 Chacarita vs. Tigre. Primera Nacional. TyC Sports.

Chacarita vs. Tigre. Primera Nacional. TyC Sports. 16.30 Atlanta United vs. New York Red Bull. Major League Soccer. ESPN 3.

GOLF

14 El Travelers Championship. La rueda final. ESPN 2.

BÉISBOL

20 Los Angeles Dodgers vs. Chicago Cubs. Major League Baseball. ESPN Extra.

LA NACION