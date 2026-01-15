La amnistía general no tendría lugar y los futbolistas que arrastran sanciones disciplinarias no comenzarán el torneo

Una costumbre de los últimos calendarios quedaría sin efecto en 2026. Las especulaciones sobre una amnistía general que alcanzaba a los futbolistas que arrastran sanciones disciplinarias desde la temporada pasada, no tendría lugar en el actual curso, revirtiéndose así una práctica que la Asociación del Fútbol Argentino ensayó en varias ocasiones en las diferentes categorías del fútbol nacional. La medida afectará particularmente a Estudiantes, de La Plata, el último campeón de la Liga Profesional que, tras el polémico espaldazo ante Rosario Central, tuvo a once jugadores sancionados.

La condonación de penas no es nueva, pero en este caso adquiriría gran relevancia. Sin embargo, lo que el ambiente futbolero daba por descontado no se oficializó todavía en el Boletín Oficial. Y los rumores señalan que desde la AFA no repetirán el escenario. En La Plata se esperaba con ese indulto: el 23 de enero, el Pincha debutará frente a Independiente en Avellaneda, y el director técnico Eduardo Domínguez deberá armar un rompecabezas.

El colombiano Edwin Cetré, una de los once jugadores de Estudiantes que deben cumplir con dos fechas de suspensión en 2026 JUAN MABROMATA� - AFP�

Para la cita, el entrenador no contará con Muslera, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetré, Piovi, Medina -podría continuar en Botafogo- y Amondarain; tras la venta de Román Gómez a Bahía, de Brasil, es el único de los titulares que zafó del castigo que se impuso tras la acción que se ensayó en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del torneo Clausura 2025. Pero los Rojos, en ese caso, tendrán una baja: Ignacio Malcorra, que arrastra una fecha de suspensión, tras la expulsión que determinó el árbitro Sebastián Zunino al finalizar el partido de la última fecha del torneo Clausura entre Rosario Central ante... Independiente; el estratego, que ya hizo su estreno en los partidos amistosos en Uruguay, donde aportó gol y asistencias, debe todavía purgar un juego, de los dos que recibió como castigo.

Ignacio Malcorra, refuerzo de Independiente que no podrá debutar ante Estudiantes: arrastra una fecha de suspensión de cuando jugaba en Rosario Central Independiente

El arranque de calendario de Estudiantes pone el ojo sobre la lupa, porque después de visitar a Independiente recibirá a Boca, y para ese encuentro tampoco estarán disponibles los jugadores en cuestión, por la sanción diferida que recibieron. La suspensión de dos fechas dispuesta por el Tribunal de Disciplina fue a cumplir en los primeros encuentros oficiales de 2026. Estudiantes pudo contar con sus jugadores en los cuartos de final, semifinal y final, en la que superó a Racing en la definición por penales.

El 27 de noviembre del año pasado, el Tribunal de Disciplina impuso el castigo a los 11 titulares del Pincha que, formados en dos filas en el ingreso al Gigante de Arroyito, se dieron vuelta cuando entraron sus colegas de Rosario Central, que unos días antes habían sido proclamados por el presidente Claudio Tapia como campeones del Torneo Anual, un título creado tras el final de la temporada regular de los torneos Apertura y Clausura.

La conducta reprochada se encuadra en el marco del art. 12 del Código, que autoriza la imposición de suspensiones de hasta treinta (30) partidos a los jugadores que incurran en hechos inmorales, reprobables o disciplinariamente graves, señala el artículo 12 del Código de Disciplina Captura

En el fallo publicado en la página web de la AFA se explicaba las razones de la suspensión diferida: “Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora, pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”.

La sanción a los jugadores había sido acompañada por una suspensión de seis meses al presidente Juan Sebastián Verón, que en los play-offs no pudo representar oficialmente a su club. Observó los cotejos en la platea y estuvo impedido de ocupar el podio en la entrega de premios y medallas, tanto en la consagración de Clausura como en el Trofeo de Campeones, en la final ganada a Platense.

En los considerandos del fallo de la inhabilitación, la AFA esgrimió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario de parte de quienes participaron del pasillo de no reconocimiento a Rosario Central: “La conducta reprochada se encuadra en el marco del art. 12 del Código, que autoriza la imposición de suspensiones de hasta treinta (30) partidos a los jugadores que incurran en hechos inmorales, reprobables o disciplinariamente graves; dentro de ese marco, una sanción de DOS (2) fechas de suspensión aparece como moderada y compatible con el principio de proporcionalidad, atendiendo a que el hecho no fue aislado ni individual, sino de carácter grupal y conscientemente asumido”.

La medida que antes se ponía en marcha se extendía a todos los clubes de la Liga Profesional y a todas las sanciones emitidas por el Tribunal de Disciplina.